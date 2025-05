Slováci sa obávajú budúcnosti, viac ako polovica obyvateľov žije od výplaty k výplate

Väčšina ľudí na Slovensku pociťuje obavy z budúcnosti a takmer polovica očakáva, že o rok sa im bude žiť horšie. Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry Ipsos pre Inštitút Martina Filka, k pesimizmu prispieva aj súčasná finančná situácia domácností.

Viac ako 80 % podporovateľov parlamentnej opozície a 78 % voličov Hlasu očakáva rast výdavkov, rovnako ako 63 % voličov Smeru. Rozdiely medzi voličmi koalície a opozície sú skôr v intenzite očakávaného rastu výdavkov.

Len necelá tretina respondentov počíta s rastom príjmov, pričom väčšina očakáva skôr stabilitu. V skupine živnostníkov a podnikateľov však až 44 % predpokladá zhoršenie príjmov. Hoci takmer 60 % opýtaných si z príjmu môže dovoliť všetko, čo potrebuje, len 29 % si dokáže aj tvoriť úspory. Viac ako polovica by mala problém uhradiť neočakávané výdavky vo výške 1 000 eur. Najväčšiu výzvu by to predstavovalo pre 89 % jednorodičov a 68 % ľudí, ktorí sa starajú o staršiu osobu alebo osobu so zdravotným postihnutím.

Prieskum pre Inštitút Martina Filka vykonala agentúra Ipsos od 17. do 21. marca 2025 na vzorke 1 023 respondentov reprezentatívnej pre dospelú populáciu Slovenska. Prieskum finančne podporila Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit.