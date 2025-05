Trináste dôchodky a ani ďalšie dve sociálne opatrenia sa rušiť nebudú, odpovedá Fico zamestnávateľom na ich návrh konsolidácie

Premiér Robert Fico poslal zamestnávateľom jasný odkaz. Aj keď si ich podľa vlastných slov veľmi váži, ich návrh v rámci konsolidácie verejných financií zrušiť 13. dôchodky, obedy pre žiakov a študentov zadarmo a vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov je pre neho neprijateľné.

Matovičova, Hegerova a Ódorova daň

„To akože toto ma zachrániť verejné financie? Zamestnávatelia by mali vždy pri každom návrhu na konsolidáciu začať vetou: ‚Vláda R. Fica musí urobiť poriadok v rozpočte, lebo vlády I. Matoviča, E. Hegera a Ľ. Ódora z PS jej odovzdali najhoršie financie v celej EÚ.‘ Konsolidácia, alebo Matovičova, Hegerova a Ódorova daň, nemôžu ísť len na úkor najslabších a musia sa na nej zúčastniť aj zamestnávatelia,“ napísal na sociálnej sieti Fico.

Predseda vlády taktiež zamestnávateľom odkazuje, že zo zlúčenia ministerstiev zarobí štát „pinac“ a zrušenie vyšších územných celkov, teda žúp, je nemožné politicky dosiahnuť.

„Po druhé, predseda SNS, ktorý má na mňa ťažké srdce, lebo som musel robiť poriadky po tom, čo sa mu rozpadol poslanecký klub, namieta prijatie sankcií voči Rusku. Ani ja neverím sankciám, ale platí zásada, že budeme vetovať len tie sankcie, ktoré priamo poškodzujú Slovensko. Kladiem otázku, ako poškodzuje Slovensko obmedzenie ruskej tieňovej flotily plavidiel?“ dodal Fico.

Nesystémové opatrenia

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) si myslí, že konsolidácia verejných financií by mala ísť cez výdavky a nie nové dane. Ich cieľom je znížiť deficit bez zvyšovania daňového zaťaženia a zároveň ochrániť podnikateľské prostredie.

„Bez zodpovedných krokov dnes hrozí, že sa táto nerovnováha ešte prehĺbi a ohrozí schopnosť financovať verejné služby v budúcnosti. Zníženie deficitu je rozhodne kľúčové aj preto, aby sme dokázali čeliť budúcim ekonomickým výzvam a udržali dôveru investorov a medzinárodných inštitúcií,“ konštatuje prezident AZZZ Rastislav Machunka.

Pre dosiahnutie skutočne efektívnej konsolidácie je podľa zamestnávateľov nevyhnutné, aby vláda sama na sebe demonštrovala šetrenie a zefektívnila predovšetkým svoju vlastnú prevádzku. Navrhujú zrušiť viaceré plošné a nesystémové opatrenia, predovšetkým na výdavkovej strane rozpočtu, ktoré výrazne zaťažujú rozpočet bez adekvátneho efektu. Medzi ich hlavné návrhy patrí zrušenie opatrení ako napríklad zrušenie 13. dôchodkov, či ukončenie plošného dotovania obedov a vlakov „zadarmo“.

Adresná pomoc zo strany štátu

V oblasti sociálneho systému navrhujú motivujúce zmeny, ako napríklad postupné znižovanie dávky v nezamestnanosti po treťom mesiaci, čím by sa podľa zamestnávateľov podporil rýchlejší návrat nezamestnaných na trh práce.

V oblasti energetickej politiky odporúčajú prechod od plošného dotovania energií k adresnej pomoci, po vzore českého modelu, ktorý sa ukazuje ako efektívnejší s menšími nákladmi a minimálnym sociálnym dopadom. Ďalším navrhovaným opatrením na úsporu by mohlo byť zrušenie jedného zo štátnych sviatkov. Zamestnávatelia sú presvedčení, že pomoc zo strany štátu má byť adresná, nie plošná, a to bez ohľadu na to, či ide o sociálne dávky, „dopravné zľavy“ alebo podporu v oblasti cien energií.

Iba cielená pomoc zabezpečí podľa asociácie efektívne využívanie verejných zdrojov, skutočnú podporu pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú, a zároveň nezvýši tlak na verejné financie. Taktiež je podľa nich potrebné znížiť byrokraciu a urobiť štrukturálnu reformu verejnej správy.

„Dlhodobo upozorňujeme na prebujnenosť štátnej a verejnej správy, a preto navrhujeme zrušenie alebo zlúčenie ministerstiev, ako aj zrušenie príslušných inštitútov a príspevkových organizácií zriadených ministerstvami. Sme toho názoru, že pri súčasnom počte pracovníkov sú inštitúty zbytočné. Ich personálne a režijné náklady zaťažia štátny rozpočet omnoho viac, než keby rovnaké odborné úlohy zabezpečovali priamo zamestnanci ministerstiev. Taktiež v tejto súvislosti navrhujeme zrušenie Vyšších územných celkov (VÚC), prípadne ich značnú redukciu,“ hovorí generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.