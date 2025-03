Slováci myslia menej na penziu ako Česi, viac si odkladajú na pohreb

Na prilepšenie k dôchodku si odkladá iba štvrtina Slovákov vo veku nad 50 rokov. Lepšie na tom nie sú ani živnostníci, ktorým hrozí minimálna penzia. Pozitívom je, že ak si už odkladajú, volia vyššie sumy než ľudia s klasickým zamestnaním.

Peniaze na dôchodok

Podľa analytika online investičnej platformy Portu Mareka Malinu, dnešní päťdesiatnici by mali odísť do penzie približne v 65 roku života, no iba 26,6 % z nich si odkladá peniaze na dôchodok. V Česku je to 31,3 %.

Prieskum agentúry Ipsos ukázal, že najviac si odkladajú na prilepšenie k penzii ľudia vo veku 60 až 65 rokov (31,2 %). Na neskoršie prilepšenie si na penzii si odkladá aj takmer 15 % tých, ktorí už na ňu nastúpili.

Šetrenie na pohreb

Na Slovensku si na pohreb odkladá takmer 10 % opýtaných, čo je výrazne viac než v Česku. Analytik Malina zdôrazňuje, že šetrenie na dôchodok by malo byť dlhodobé a odkladané peniaze je vhodné investovať.

Pri investovaní do akcií je vhodné počítať s investičným horizontom aspoň 10 rokov. Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla v januári 2025 podľa údajov Sociálnej poisťovne 697,82 eura, no Slováci by chceli mať na dôchodku výrazne viac.

Vyše 80 % by si predstavovalo dôchodok nad 800 eur mesačne. Marek Malina upozorňuje, že na danú výšku dôchodkov väčšina opýtaných nedosiahne bez toho, aby si naň sami nenašetrili.