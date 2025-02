Siahne štát na úspory Slovákov? Hrozí, že Fico dokáže splniť svoju túžbu politicky ovládnuť druhý pilier, varuje Viskupič - VIDEO

Rezort práce chce investovať peniaze z druhého piliera do náročnejších projektov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Cieľom je úprava pravidiel investovania majetku v dôchodkových fondoch, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mohli využiť potenciálne investičné príležitosti spojené s financovaním náročnejších projektov, ako je výstavba nájomného bývania či modernizácia dopravnej a energetickej siete.

Financovanie rozvoja reálnej ekonomiky

Celkový objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol ku koncu januára 2025 úroveň 17,4 miliardy eur. Súčasný stav však neumožňuje priame využitie týchto aktív na financovanie rozvoja reálnej ekonomiky. Úpravou regulačného rámca by podľa predbežnej informácie vydanej rezortom práce dôchodkové správcovské spoločnosti mohli presmerovať časť investícií do nových finančných nástrojov.

Pripomienkové konanie k plánovanej úprave sa uskutoční v priebehu apríla 2025. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov a návrhov.

Liberáli novelu zákona odmietajú

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) novelu zákona odmieta a je proti tomu, aby bol druhý pilier zdrojom pre konsolidáciu, čo nedávno nevylúčil ani minister financií Ladislav Kamenický. Poslanci NR SR za SaS Marián Viskupič a Martina Bajo Holečková upozorňujú, že v druhom pilieri nie sú peniaze vlády ale sú v ňom súkromné úspory takmer dvoch miliónov sporiteľov, ktorí si na dôchodkových účtoch sporia na vlastný dôchodok a na tieto peniaze nemá vláda právo siahnuť.

„Pri aktuálnom kupčení s hlasmi v parlamente hrozí, že si premiér Fico dokáže splniť svoju túžbu politicky ovládnuť druhý pilier. Ak sa v druhom čítaní do návrhu zákona pridajú pozmeňovacie návrhy, tak reálne hrozí, že sa zavedie napríklad povinné investovanie do štátom určených projektov, čím by sa peniaze sporiteľov mohli stať zdrojom financovania vládnych priorít,“ uviedol poslanec a podpredseda SaS Marián Viskupič. Upozornil, že ak vláda umožní politické zasahovanie do investičných stratégií dôchodkových fondov, výsledkom bude ohrozenie úspor sporiteľov a ich nižšie dôchodky.

Zdroje pre konsolidáciu

Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková upozornila, že minister Kamenický nevylúčil, že by vláda mohla hľadať zdroje pre konsolidáciu aj znížením príspevkov do druhého piliera.

„Premiér Fico dlhodobo hľadá spôsob, ako sa dostať k úsporám sporiteľov v druhom pilieri, a vždy keď Robert Fico potrebuje peniaze na svoje populistické opatrenia, tak ich zoberie z druhého piliera, lebo si myslí, že si to ľudia nevšimnú, keďže im ich neberie priamo z peňaženky,“ pokračovala Holečková.

Zároveň pripomenula, že v tomto volebnom období už raz minister práce Erik Tomáš znížil príspevok do druhého piliera, čím podľa jej slov pripravil pracujúcich občanov o desiatky tisíc eur a najviac poškodil mladých ľudí. SaS preto vyzýva vládu, aby prestala experimentovať s peniazmi občanov a nesnažila sa ich použiť na financovanie štátnych projektov alebo konsolidáciu.