Na Slovensku pribúdajú pracujúci dôchodcovia. Nemám žiadnu dobrú víziu, dôchodkový vek sa bude musieť zvyšovať, tvrdí odborník

Mnoho Slovákov aj po získaní nároku na dôchodok naďalej pracuje. Podľa Eurostatu je to takmer štvrtina ľudí. Dôvody sú rôzne, ako poukazuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk. Najčastejším je nízky dôchodok, ale aj neistota či potreba sociálneho kontaktu.

„Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu roka 2024 viac ako 157-tisíc poberateľov starobného dôchodku. Keď to napríklad porovnáme so situáciou spred desiatich rokov, tak evidujeme nárast viac ako 28-tisíc,“ priblížil hovorca Martin Kontúr.

Učiteľku prekvapila suma

Pracujúcou dôchodkyňou je aj učiteľka Alena, ktorá učí na polovičný úväzok na základnej škole. „Nemala som to v pláne, tešila som sa na dôchodok. Ale potom ma to zaskočilo a prekvapila ma suma. Ešte mi zomrel manžel a vedela som, že som na všetko sama a že to jednoducho neutiahnem,“ priznáva s tým, že doobeda ešte funguje perfektne, ale poobede sa už u nej prejavuje únava.

„Som na plný úväzok zamestnaný na vysokej škole súkromnej, mám veľa študentov, napríklad teraz 983 študentov. Tej roboty mám proste toľko, že neviem, kde skôr. Ale samozrejme chcel by som napísať ďalšie knihy,“ hovorí 85-ročný psychológ a pedagóg Miron Zelina.

Sociologička Silvia Porubänová vysvetľuje, že častokrát je pre ľudí nemysliteľné tak radikálne zmeniť spôsob života a ostať len v domácnosti. „Veľmi nutne potrebujú k svojmu dôstojnému životu práve ten kontakt s kolegami či kolegyňami,“ ozrejmila.

Chýba podpora od štátu

Bývalý minister práce a odborník Jozef Mihál si myslí, že pracujúci dôchodcovia by mali byť podporení štátom. „Napríklad aj daňovými úľavami zo strany štátu a ten, kto chce pracovať, napríklad aj preto, aby si zlepšil príjmovú situáciu, ale aj aby sa udržoval v kondícii,“ tvrdí.

Vek do dôchodku pritom stále stúpa. Kým v roku 2014 odchádzali ľudia do penzie v priemere vo veku 60 rokov a bolo ich vtedy 35 141, vlani už to bolo 35 729 ľudí, ale ich priemerný vek dosiahol 62 rokov.

Predlžovanie dôchodkového veku nie je podľa sociologičky nekonečné a bude mať svoj strop.„Nemôžem povedať žiadne dobré správy, žiadnu dobrú víziu. Dôchodkový vek sa bude musieť zvyšovať,“ predpovedá Mihál.