Rozpočtová rada zverejnila objem konsolidácie pre budúci rok. Budú potrebné aj dodatočné opatrenia?

Na základe predpokladaného vývoja verejných financií v najbližších rokoch Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aktualizovala veľkosť trvalých opatrení, ktoré je potrebné prijať na dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov v rokoch 2026 a 2027.

Objem potrebnej konsolidácie v sebe zahŕňa aj niektoré už ohlásené opatrenia zvyšujúce deficity, napríklad zvyšovanie platov v školstve. Medzi opatreniami nie je zahrnuté ďalšie odďaľovanie zreálnenia cien energií, teda pokračovanie dotácií na plyn a kúrenie pre domácnosti.

Deficit verejnej správy

Deficit verejnej správy by tak tento rok mal podľa prognózy RRZ dosiahnuť 4,8 % HDP, čo je takmer na úrovni cieľa vlády, teda 4,7 % HDP. Ako budúcoročný cieľ je stanovená úroveň deficitu 3,7 % HDP.

Na splnenie tohto cieľa by podľa aktuálnych odhadov mali byť prijaté trvalé opatrenia v celkovej výške 1,8 mld. eur. V roku 2027 by podľa aktuálnych odhadov boli potrebné dodatočné opatrenia v objeme 1,5 mld. eur, ak by mal byť splnený cieľ deficitu 3 % HDP.

Dodatočné opatrenia

Pre porovnanie, tohtoročná konsolidácia dosiahla 1,4 mld. eur. Ide o celkový vplyv opatrení vlády vrátane konsolidačného balíčka, energodotácií a iných dodatočných výdavkov v rozpočte.

V prípade pokračovania plošného dotovania cien energií by si kompenzácia týchto nákladov vyžadovala dodatočné opatrenia vo výške 600, resp. 400 mil. eur. Načrtnutá trajektória podľa RRZ platí za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.