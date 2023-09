Rozpočtová rada hodnotí makroekonomickú prognózu ministerstva financií ako extrémne konzervatívnu

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hodnotí makroekonomickú prognózu Ministerstva financií SR ako extrémne konzervatívnu.

Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet

Ministerstvo vo svojej štúdii podľa rady spomína dáta, ktoré by boli za predpokladu vyrovnaného rozpočtu počas celého obdobia 2024 až 2027, čo neberie do úvahy skutočnosť, že nová vláda po voľbách bude mať dvojročnú výnimku z vrchných sankcií dlhovej brzdy. A to vrátane povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet.

Rozpočtová rada vypracovala svoju vlastnú hlavnú makroekonomickú prognózu, ktorú zverejnila 21. septembra. Táto štúdia podľa nich predstavuje odhad najpravdepodobnejšieho vývoja slovenskej ekonomiky z pohľadu RRZ.

„S vyrovnaným rozpočtom sa v nej neuvažuje, nakoľko schválenie takéhoto rozpočtu s výrazne negatívnymi dopadmi na ekonomiku SR považujeme za nepravdepodobné,“ informuje rada. V rámci hlavnej prognózy teda odhaduje v budúcom roku rast HDP o 1,4 %.

Očakávaný prepad ekonomiky

Zároveň však rada vypracovala aj alternatívnu prognózu výlučne na účely hodnotenia realistickosti predloženej prognózy ministerstva financií s predpokladom vyrovnaného rozpočtu počas celého horizontu. Alternatívna prognóza RRZ očakáva pri náhlej implementácii vyrovnaného rozpočtu prepad ekonomiky v roku 2024 o 2,9 %.

Ministerstvo financií však očakáva prepad o 6,4 %. Prognóza ministerstva je teda výrazne pesimistickejšia.