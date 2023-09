Rozpočtová rada zhoršila výhľad ekonomického rastu, rast inflácie spomaľuje

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nepatrne zhoršila výhľad ekonomického rastu na tento aj budúci rok. Kým v júnovej prognóze hovorila o tohtoročnom raste na úrovni 1,3 % HDP, v septembrovej ukazovateľ upravila na 1,2 % HDP.

Nárast regulovaných cien energií

V budúcom roku by rast ekonomiky mal dosiahnuť podľa odhadov rady 1,4 %, čo je v porovnaní s predošlou analýzou pokles o 0,1 bodu.

Tohtoročnú infláciu po troch mesiacoch rozpočtová rada upravila z 10,7 % na 10,5 %. V budúcom roku odhaduje infláciu na úrovni 5,1 %, čo je korekcia smerom nahor o 0,5 bodu. Ako ďalej uviedla RRZ, inflácia naďalej dosahuje nadštandardnú úroveň, ale už prichádza jej výrazné spomalenie.

„Pre budúci rok momentálne odhadujeme nárasty regulovaných cien energií okolo 20 až 30 %, čím sa priblížia k strednodobým trhovým cenám a ďalšie výrazné nárasty už následne neočakávame. Inflácia by mala klesnúť k inflačnému cieľu 2 % po roku 2025,“ uvádza rada.

Rast dopytu je utlmený

Ekonomická výkonnosť prechádza v tomto a budúcom roku útlmom, pričom tlaky na výrobnú kapacitu sa podľa rozpočtovej rady zmiernia.

Rast dopytu bude utlmený tak doma, ako aj v zahraničí. Tomu bude zodpovedať aj vývoj na trhu práce pri stagnácii zamestnanosti.

Reálne mzdy doteraz klesali, ale od druhého polroka by mali podľa odhadov rady začať rásť, čím postupne prispejú k zastaveniu prepadu spotreby domácností.

Zamestnanosť a demografia

„Výraznejšie oživenie ekonomiky očakávame až od polovice budúceho roka. Nižšia inflácia a postupne aj úrokové sadzby by v tom čase mali prispievať k rastu ekonomickej výkonnosti v zahraničí, domáca spotreba by mala tiež viditeľne rásť a to prispeje k oživeniu rastu súkromných investícii,“ informuje RRZ. Výkonnosť ekonomiky podporí aj implementácia plánu obnovy.

Mierne sa vďaka tomu podľa rady oživí aj rast zamestnanosti, ale nepriaznivá demografia jej nedovolí výraznejšie akcelerovať.

Rada očakáva, že vláda pristúpi k postupnej konsolidácii verejných financií. To bude krátkodobo mierne tlmiacim, ale nevyhnutným prvkom z hľadiska zachovania ekonomického rastu.