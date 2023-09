Slovenská ekonomika stúpne, no domácnosti budú musieť po inflačnom šoku a vyčerpaní úspor začať šetriť

Slovenská ekonomika v dôsledku invázie Ruska zvoľní a hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku stúpne o 1,3 %. Počíta s tým najnovšia makroekonomická prognóza rezortu financií.

Nie je to však výrazná zmena oproti tej predošlej, pretože koncom júna analytici odhadovali, že ekonomika v tomto roku porastie o 1,2 %. V minulom roku ekonomika rástla o 1,7 %.

Makroprognóza

Septembrová makroprognóza obsahuje simuláciu ďalšieho vývoja ekonomiky. V prípade postupnej konsolidácie, ktorú navrhuje súčasná vláda, by HDP v roku 2024 stúpol o 0,5 %.

V ďalších rokoch by sa ekonomický rast mal podľa odhadov pohybovať medzi jedným a dvomi percentami. V prípade budúcoročného vyrovnaného rozpočtu by sa ekonomika prepadla o takmer 6,5 %, pokles miezd by bol o 4 % a nárast nezamestnaných o 130-tisíc osôb.

Negatívny vplyv vyrovnaného rozpočtu

Najnovšia prognóza teda podľa rezortu financií priamo ukazuje, aký vplyv by mala na slovenskú ekonomiku potreba náhleho vyrovnaného rozpočtu. Štát by z roka na rok musel znížiť svoje výdavky o približne 7 % HDP. To by malo výrazne negatívny vplyv na životnú úroveň slovenského obyvateľstva.

Domácnosti budú musieť po inflačnom šoku a vyčerpaní úspor začať šetriť a ich spotreba klesne. Cenové tlaky postupne podľa prognózy poľavujú a priemerná spotrebiteľská inflácia dosiahne v tomto roku podľa odhadov 10,7 %. V ďalšom roku by ceny tovarov a služieb mali zdražieť o 4,5 %, v roku 2025 odhady hovoria o poklese cien o 1,4 %.

Daňová prognóza

Rezort financií zverejnil aj daňovú prognózu. Podľa nej medziročný rast daňovo-odvodových príjmov presiahne v tomto roku 9 %, vybrané výdavky sa zdvihnú o vyše 20 %. Vláda má záväzok predložiť vyrovnaný rozpočet.

No takýto scenár by spôsobil podľa analytikov prepad daňových príjmov v roku 2024 o 8 %. Vplyv vyrovnaného rozpočtu na výdavky by bol o niečo miernejší a oneskorený. Zastavený rast cien by výrazne stlmil valorizáciu dôchodkových dávok. Naopak, v prípade, že vláda by v rokoch 2024 až 2027 vôbec nekonsolidovala rozpočet, tak by príjmy v roku 2024 rástli medziročne o 5 %.