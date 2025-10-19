Gašpar pri hlasovaní o rozpočte očakáva 78 hlasov, aj keď podľa jeho slov je možné všetko

Vládnuť s dvoma alebo troma hlasmi naviac, ako je parlamentná väčšina, podľa Tibora Gašpara nie je jednoduché.
NR SR: Rokovanie 33. schôdze
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar počas rokovania pokračujúcej 33. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 1. apríl 2025. Foto: SITA/Kancelária NR SR
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) počíta s tým, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok podporí 78 koaličných poslancov. Ako uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) nepodporil konsolidáciu, preto si nedokáže predstaviť, že by podporil rozpočet, keďže oba zákony na seba nadväzujú. „Aj keď všetko je možné,“ skonštatoval Gašpar.

Doplnil, že je úlohou strany Hlas-SD vysporiadať ich problém s Ferenčákom. „My voláme po tom, aby doručili toľko hlasov, koľko ich bolo na začiatku, keď sa tvorila koaličná zmluva,“ vyhlásil Gašpar. Vládnuť s dvoma alebo troma hlasmi naviac, ako je parlamentná väčšina, podľa koaličného politika nie je jednoduché. „Preto nemôžeme s poslancami len tak pracovať, že ich budeme odstrkovať,“ dodal Gašpar.

