Gašpar pri hlasovaní o rozpočte očakáva 78 hlasov, aj keď podľa jeho slov je možné všetko

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) počíta s tým, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok podporí 78 koaličných poslancov. Ako uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) nepodporil konsolidáciu, preto si nedokáže predstaviť, že by podporil rozpočet, keďže oba zákony na seba nadväzujú. „Aj keď všetko je možné,“ skonštatoval Gašpar.
Rodina s dvomi deťmi stratí 700 eur a bezdetná dvojica tri stovky. Na budúci rok si poriadne utiahneme opasky
Doplnil, že je úlohou strany Hlas-SD vysporiadať ich problém s Ferenčákom. „My voláme po tom, aby doručili toľko hlasov, koľko ich bolo na začiatku, keď sa tvorila koaličná zmluva,“ vyhlásil Gašpar. Vládnuť s dvoma alebo troma hlasmi naviac, ako je parlamentná väčšina, podľa koaličného politika nie je jednoduché. „Preto nemôžeme s poslancami len tak pracovať, že ich budeme odstrkovať,“ dodal Gašpar.