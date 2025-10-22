Influenceri pod drobnohľadom: Automatizácia umožňuje Finančnej správe odhaliť barter aj darčeky

Doba „darov zadarmo“ sa skončila. Aj barter a produkty za posty podliehajú daniam. Influencer marketing sa dostáva z tieňa, ale obísť pravidlá nebude jednoduché.
Influenceri, blogeri, youtuberi či tvorcovia obsahu na Instagrame, TikToku alebo YouTube boli dlhé roky v tzv. „šedej zóne“ – spolupráce so značkami, darčeky výmenou za posty či bartery sa často míňali s daňovou realitou. To sa mení.
Dôslednejšie sledovanie zo strany štátu
Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že zdaneniu podlieha aj tzv. nepeňažný príjem (barter), teda produkty poskytnuté výmenou za príspevok na sociálnej sieti, darčeky od firiem, ak sú poskytnuté za protihodnotu alebo služby, ak sú súčasťou spolupráce. Štát začína túto oblasť sledovať oveľa dôslednejšie.
„Téma zdaňovania influencerov sa otvára najmä preto, že rozsah a význam ich aktivít a najmä ich zdaniteľné príjmy každým rokom výrazne rastú. Kedysi možno šlo o malé barterové spolupráce, často na ad-hoc báze. V súčasnosti už často ide o profesionálnu podnikateľskú aktivitu z pohľadu poskytovateľov a jeden z primárnych marketingových nástrojov z pohľadu klientov,“hovorí daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov a partner v spoločnosti Contax Radovan Ihnát.
Kedy je darček príjmom?
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) jasne hovorí: aj darčeky môžu byť príjmom a treba ich zdaniť. Podľa zákona je zdaniteľný akýkoľvek príjem za odmenu – či už ide o peniaze, tovar alebo službu. Kľúčové je, či influencer dostal niečo výmenou za svoju činnosť.
„Aj produkty zadarmo majú svoju hodnotu. Ak sú poskytnuté výmenou za propagáciu – napríklad post na Instagrame – ide o príjem, ktorý podlieha zdaneniu,“ upozorňuje daňový poradca SKDP a partner v spoločnosti Contax Radovan Ihnát.
Legislatíva nepustí ani v prípade influencerov – zákon o dani z príjmov zahŕňa aj nepeňažné plnenia získané zámenou. Ak influencer získa nový telefón, oblečenie alebo víkendový pobyt za to, že o tom urobí príspevok, ide o príjem. Ten treba oceniť bežnou trhovou cenou a zaevidovať do účtovníctva.
„Odporúčame mať k dispozícii zmluvy, emaily alebo dohody s partnermi. V prípade kontroly to môže výrazne pomôcť. Pri barteroch je vhodné viesť si aspoň jednoduchú evidenciu kto, čo, kedy a v akej hodnote influencerovi poskytol,“ zdôrazňuje Ihnát.
Kontroly influencerov sú dnes jednoduchšie, ako tomu bolo v minulosti. Finančná správa vďaka novým nástrojom a automatizácii procesov bude vedieť lepšie identifikovať, a teda aj kontrolovať takéto príjmy.„Kým pri “štandardných” daňovníkoch môže byť identifikácia ich zdaniteľných príjmov pomerne komplikovaná, pri influenceroch niekedy stačí otvoriť ich profil a oni sa ním priamo pochvália,“ hovorí daňový poradca a pripomína, že obsah, ktorý influenceri tvoria, je verejne dohľadateľný a ide často o pomerne verejne známe osobnosti, ktoré sú pod zvýšeným záujmom verejnosti.
Viac spoluprác = viac povinností
Nárast spoluprác a reklám znamená, že mnohí influenceri dosahujú obraty, ktoré ich môžu automaticky zaradiť medzi platiteľov DPH.
„Ak príjem zo spoluprác a reklám presiahne v priebehu kalendárneho roka sumu 50.000 eur, vzniká povinnosť podať žiadosť o registráciu na DPH do 5 pracovných dní a stáva sa platiteľom od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak však prekročí obrat 62.500 eur v tom istom roku, stáva sa platiteľom DPH okamžite, odo dňa dodania služby, ktorým bol tento obrat prekročený,“ upozorňuje Ihnát.
Daňové priznanie je povinné už pri ročných príjmoch nad 2 876,90 eura. To platí aj pre tých, ktorí si zarábajú cez platformy ako YouTube, OnlyFans, Twitch alebo majú zahraničné spolupráce. Vtedy môže vzniknúť aj povinnosť zaplatiť daň v inom štáte – dvojitému zdaneniu sa dá vyhnúť len správnym nastavením. “Menší“ influenceri by sa teda podľa slov odborníka vedeli vyhnúť niektorým daňovým povinnostiam správnym nastavením zmlúv, napríklad pri dohode o zdaňovaní ich príjmov zrážkovou daňou.
Už nestačí povedať „nie som podnikateľ“
Mnohí influenceri sa bránia tým, že nie sú podnikatelia. Tvrdia, že len „tvoria obsah“ alebo „pomáhajú značkám“. Ale z pohľadu zákona to nehrá rolu. Rozhoduje, či za to niečo získavajú.
„Z pohľadu zákona nie je podstatné, ako influencer sám seba označuje, rozhodujúce je, či dosahuje zdaniteľný príjem a ako sa tento príjem klasifikuje pre účely dane z príjmov. Inými slovami, subjektívny pocit „ja nie som podnikateľ“ nehrá rolu. Dôležité je, či ide o činnosť, ktorá prináša protihodnotu (peniaze, darčeky, služby) a tento príjem je zdaniteľný, teda je predmetom dane a nie je od dane oslobodený,“ vysvetľuje Ihnát a zároveň priznáva, že je stále možná určitá optimalizácia – napríklad ak ide o autorské diela alebo živnostenské podnikanie. Kľúčom sú dobre nastavené zmluvy a konzultácia s odborníkom.
Čo hrozí influencerom, ktorí si povinnosti nesplnia?
Ak si influencer nesplní svoje daňové povinnosti, teda napr. nepodá daňové priznanie, hrozí mu pokuta podľa daňového poriadku. „Minimálna pokuta je 30 eur, maximálna pokuta je 16 000 eur. Výška sa odvíja od rozsahu a závažnosti porušenia povinností, väčšinou sa pohybuje skôr v tých nižších limitoch,“ upozorňuje daňový poradca.
Okrem samotnej dane môže daňový úrad vyrubiť aj úroky z omeškania a pokuty za oneskorenú úhradu alebo dodatočné priznanie príjmu. Sankcie sa môžu týkať aj obdobia až päť rokov spätne od termínu, kedy malo byť daňové priznanie podané.
Zabúdať netreba ani na odvody, pripomína Ihnát. Pri sociálnom a zdravotnom poistení platia ešte dlhšie premlčacie lehoty, a to 10, resp. 5 rokov. Sankcia tu môže dosiahnuť až 100 % z dlžnej sumy.