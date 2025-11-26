Proxenta hlási vyplatenie vyše 7,7 milióna eur investorom, pokračuje v projektoch a chystá nové príležitosti

Spoločnosť plánuje naďalej pokračovať v rozvoji svojho portfólia.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Slovenská investičná skupina Proxenta vyplatila investorom na dlhopisoch vyše 7,7 milióna eur. Z tejto sumy tvorí viac ako 5 miliónov eur vyplatená istina splatných dlhopisov. Ďalších takmer 2,7 milióna eur sú kupónové výnosy, ktoré investori zarobili na svojich investíciách. Informovala o tom spoločnosť.

Skupina sa opiera o aktíva v lokalitách Bratislavy a Banskej Bystrice, ako aj o vlastné výrobné kapacity v oblasti potravinárstva. Kombinácia developmentu a potravinárskej výroby vytvára podľa vyjadrení firmy vyváženú základňu, ktorá minimalizuje trhové riziká a umožňuje stabilitu.

Spoločnosť plánuje naďalej pokračovať v rozvoji svojho portfólia. Prioritou je dokončenie rozostavaných rezidenčných projektov a rozširovanie výrobných aktivít. Skupina zároveň pripravuje nové investičné príležitosti, ktoré zohľadnia aktuálne potreby trhu.

Proxenta je slovenská investičná skupina pôsobiaca na trhu od roku 2009, zameraná na realitný development a potravinársku výrobu. Jej zakladateľom je Pavol Kožík. Firma ponúka investorom investície do dlhopisov, realitných projektov, private equity, akcií či fondov.

