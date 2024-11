Zafixujte si teraz cenu bytu v Stockerke. Ušetríte tisícky eur

Garantovaná fixná cena bytu s 20 % DPH aj v novom roku.

Nové byty v roku 2025 skokovo zdražejú. Môže za to vyššia DPH, ktorá sa automaticky premietne do cien novostavieb. Developer Stockerky teraz ponúka klientom možnosť zafixovať si cenu bytu s nižšou, 20 % sadzbou aj po Novom roku. Vďaka tomu klienti ušetria tisícky eur. Viac prezradí Roman Hudák, riaditeľ predaja developerských projektov skupiny Proxenta.

Vyššia sadzba DPH sa od januára bude vzťahovať aj na nové byty. Ako sa toto zvýšenie premietne do cien nových bytov?

Úplne rovnako, ako sa vyššia DPH prejaví na cene všetkých ostatných tovarov a služieb – ceny plošne porastú. Kupujúci, ktorí zvažujú kúpu nového bývania, tak majú posledných pár mesiacov na to, aby kúpili byt ešte s pôvodnou, teda 20 % sadzbou DPH. Ten istý byt bude totiž po novom roku o niekoľko tisíc eur drahší.

Čo však v prípade, ak si klient kupuje byt z papiera, ktorý ešte nie je dostavaný? Ako ovplyvní zmena sadzby DPH takéto nákupy?

V takýchto prípadoch sa cena bytu platí spravidla v niekoľkých splátkach. V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH, môžu byť tieto splátky zaťažené rôznou sadzbou DPH. Môžeme si to vysvetliť na jednoduchom príklade. Ak kupujúci podpíše s developerom zmluvu o budúcej zmluve do konca roka 2024, v ktorej sa dohodnú, že po podpise zaplatí 20 % z ceny bytu, tak na túto sumu sa bude vzťahovať aktuálne platná DPH vo výške 20 %. Na zvyšnú sumu, ktorú zaplatí v čase, keď bude byt dokončený, sa bude vzťahovať už vyššia sadzba DPH, teda 23 %.

Ako sa môže klient vyhnúť tomuto zvýšeniu DPH?

Klient sa môže s developerom dohodnúť na zaplatení vyššej splátky alebo dokonca na úhrade celej kúpnej ceny do konca roka 2024, čím sa čiastočne alebo úplne vyhne extra zaťaženiu, ktoré vyššia sadzba DPH so sebou prináša.

Vy však máte v Stockerke riešenie aj pre tých klientov, ktorí dnes nemajú k dispozícii dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie vyššej splátky či úhradu celej kúpnej ceny bytu. Čo im viete ponúknuť?

Všetkým klientom, ktorí podpíšu zmluvu o budúcej zmluve do konca roka 2024, garantujeme fixnú cenu bytu aj po novom roku. Navýšenie DPH sa tak týchto klientov nijako nedotkne, rozdiel v DPH zaplatíme za klienta my.

Je táto ponuka nejako ohraničená alebo limitovaná?

Na garanciu fixnej ceny bytu má nárok každý klient, ktorý s nami podpíše zmluvu o budúcej zmluve do konca roka 2024 a v termíne stanovenom v zmluve zaplatí prvú splátku minimálne 20 % z ceny bytu. Druhá splátka, vo výške 80 % z ceny bytu, zostane zafixovaná v rovnakej výške, ako pri súčasnej sadzbe DPH. Klient tak nepreplatí ani euro. Preto ak niekto dnes uvažuje nad novým bývaním v Stockerke, či už pre vlastnú potrebu alebo na investíciu, mal by sa poponáhľať. Táto ponuka je časovo limitovaná len do 31. 12. 2024.

Foto: Stockerka

O projekte Stockerka

Stockerka vyrastá v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, priamo pod svahmi Devínskej Kobyly. V štyroch bytových domoch prinesie 271 bytov a apartmánov rôznych výmer a dispozícií, od praktických dvojizbových bytov s balkónom alebo predzáhradkou, cez trojizbové byty ideálne pre mladé rodiny až po štvorizbové byty s veľkou terasou a nádherným výhľadom na lesy Malých Karpát. Aktuálne je už projekt Stockerka vo výstavbe, s plánovaným termínom dokončenia v roku 2026.

