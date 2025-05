Koľko stoja Ficove zásahy do dôchodkového systému? Progresívci pripravili kalkulačku – VIDEO

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje, že zásahy vlády Roberta Fica do dôchodkového systému stáli Slovákov už 5,4 miliardy eur.

Podľa predsedu PS Michala Šimečku „pripravili sme presný rozpis nákladov, ktoré platíme kvôli premiérovi, ktorý nie je spôsobilý vládnuť. Nesystémové 13. dôchodky, neadresná energopomoc, zníženie príspevku do 2. piliera. Len kvôli Ficovým zásahom do 2. piliera ľudia na Slovensku prišli o stámilióny eur v dôchodkoch. Pri konkrétnych jednotlivcoch, ide o sumy ako 1 900 eur, 3 800 alebo 8 800 eur ročne.”

Kalkulačka na výpočet „ceny za Fica“

PS zároveň predstavilo kalkulačku na webe cenazafica.sk, kde si môžu občania vypočítať, o koľko im podľa strany Fico znížil dôchodok. Šimečka zdôraznil, že „5,4 miliardy eur nie je konečná cena za Fica. Každým dňom sa zvyšuje. Aj preto my v PS spravíme všetko preto, aby sme túto škodlivú vládu, tohto premiéra ktorý už nie je spôsobilý vládnuť, čo najskôr vo voľbách vymenili. A dovtedy túto vládu vyzývam – už žiadne ďalšie zásahy do 2. piliera. Sú to súkromné úspory ľudí a ak minister Tomáš dovolí ich ohrozenie, mal by odstúpiť.”

Člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš pripomenul, že Robert Fico počas svojich štyroch vlád viackrát siahol na druhý pilier, čím ho oslabil o miliardy eur. „Pre dva milióny sporiteľov to znamená, že budú mať dôchodky nižšie o stovky eur mesačne. Sociálny demokrat Robert Fico skrátka oberá ľudí o dôstojnú starobu,” uviedol Kišš. Dodal, že Fico siahal na druhý pilier aj v dobrých časoch a aktuálne podľa neho vláda opäť hľadá zdroje na konsolidáciu verejných financií v úsporách občanov.

Peniaze potrebovali na sľuby

Podpredsedníčka PS a Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík kritizovala ministra práce Erika Tomáša za zníženie percenta odvodu do 2. piliera z 5,5 na 4 %. „Spravil to, lebo už vtedy vedel, že im budú chýbať peniaze na ich populistické predvolebné sľuby. Najjednoduchšie bolo vytiahnuť ich z úspor ľudí v 2. pilieri,” uviedla Petrík.

Zároveň zdôraznila potrebu fungovania všetkých pilierov dôchodkového systému a navrhla riešenia ako ukotvenie minimálneho príspevku do 2. piliera v ústave, postupné zvyšovanie percenta odvodov či zvýšenie výnosnosti 3. piliera znížením poplatkov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ak Progresívne Slovensko odmieta umožniť ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či chcú mať vyššie, alebo nižšie dôchodky, tak nesleduje záujem ľudí, ale niekoho iného. Tento zarážajúci prístup je v súlade so šokujúcim vyjadrením niekdajšieho experta hnutia Tomáša Hellebrandta, že slovenskí dôchodcovia majú vraj nadpriemerné dôchodky,“ uviedlo v reakcii na tlačovú besedu PS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR).

Ministerstvo popiera akékoľvek ohrozenie úspor

Podľa MPSVR je evidentné, že v 2. pilieri sú aj skupiny sporiteľov, ktorí budú mať vzhľadom na svoj vek i nasporenú sumu nižšie dôchodky, ako keby zostali len v Sociálnej poisťovni. 58-tisíc ľudí už v súčasnosti poberá kombinovaný dôchodok z 1. i 2. piliera a 95 % z nich ho má v priemere o 50 eur mesačne nižší, akoby zostali len v 1. pilieri.

Ako ďalej uviedlo ministerstvo práce, aktuálna odborná diskusia sa týka len potenciálneho dobrovoľného otvorenia 2. piliera a nie znižovania odvodov do 2. piliera, čiže akékoľvek reči o siahaní na úspory sporiteľov sú absolútne nezmyselné a prízemne populistické. Svedčí o tom aj fakt, že o čo najvýhodnejšom riešení pre ľudí rokujeme spoločne s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, ktoré sa starajú o úspory sporiteľov.