Štát si pýta späť daňové bonusy. Pomôžu upozorňujúce listy s jasným tónom?

Pracujúci rodičia si môžu zvýšiť čistý príjem uplatnením daňového bonusu na dieťa, no na každé dieťa môže byť za dané obdobie uplatnený iba raz. Opakovane sa však podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) stáva, že si daňovníci uplatňujú daňový bonus duplicitne. To môže viesť k ročnému dlhu na dani z príjmu až do výšky 1 200 eur pri jednom dieťati.

V spolupráci s finančnou správou sa preto uskutočnili dva experimenty, ktoré skúmali, ako efektívne upozornenia môžu zvýšiť mieru vrátenia neoprávnene čerpaného bonusu.

Najčastejšie ide o porušenie podmienok, keď si daňový bonus na rovnaké dieťa uplatnia dvaja opatrovníci v rovnakom čase, alebo keď si jeden daňovník uplatní bonus dvoma spôsobmi – u zamestnávateľa aj v daňovom priznaní. V roku 2022 išlo o viac ako 5 000 prípadov dvojitého uplatnenia a vyše 900 prípadov duplicitného uplatnenia jedným daňovníkom.

Prvý experiment testoval efekt zaslania základného upozornenia. Adresátom, ktorí si daňový bonus uplatnili nesprávne, bol zaslaný list s vysvetlením situácie a návodom na nápravu. Výsledky ukázali, že v skupine, ktorá dostala list, vrátilo neoprávnene čerpaný bonus viac ako 37 % jednotlivcov a 36 % dvojíc, zatiaľ čo v kontrolnej skupine bez listu bola miera nápravy takmer nulová. Priemerná vrátená suma bola 580 eur u jednotlivcov a 561 eur u dvojíc, pričom celkový prínos experimentu predstavoval 625-tisíc eur.

Druhý experiment testoval rôzne formulácie upozornení. Najvyššiu účinnosť mala istejšia formulácia listu, ktorá jednoznačne pomenúvala situáciu bez podmieňovacích výrazov. V tejto skupine vrátilo bonus o 15 percentuálnych bodov viac jednotlivcov a o 11 bodov viac dvojíc oproti základnému listu.

List s pomenovaním dlhu mal slabší efekt, kombinovaný list bol menej účinný ako istejšia formulácia. Zaujímavosťou podľa IFP je, že listy boli účinnejšie u mužov, starších ľudí a tých s vyššou dlžnou sumou. Priemerná vrátená suma v druhom experimente bola 731 eur u jednotlivcov a 617 eur u dvojíc, celkový prínos dosiahol 1,5 milióna eur.

Výskum ukázal, že efektívnosť listov sa v čase neznižuje a opakované rozosielanie nevedie k nižšej reakcii. Efektívnosť potvrdzujú aj zahraničné výskumy, kde najlepšie fungovali upozornenia, ktoré jasne pomenovali dôsledky a vyzývali na aktívnu nápravu.

Na Slovensku by pravidelné využívanie istejšie formulovaných listov mohlo podľa IFP ročne priniesť späť až 1,7 milióna eur. Tento prístup je univerzálny a môže byť použitý aj pri iných daňových úľavách, ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka či manžela/manželku.

Záverom výskum odporúča využívať listy s istejšou formuláciou, ktoré jednoznačne pomenúvajú situáciu a vyzývajú na nápravu. Takáto intervencia môže zlepšiť vymáhanie neoprávnene čerpaných výhod a zvýšiť efektívnosť komunikácie štátnych inštitúcií s verejnosťou.