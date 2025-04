Analytici sa lúčia s II. pilierom, jeho otvorenie by Slovensku prinieslo miliardu eur

Druhý dôchodkový pilier to má na Slovensku zrátané. Teda si to aspoň po zverejnení hodnotenia našej krajiny ratingovou firmou Standard & Poor’s (S&P) myslia analytici z Dáta bez pátosu.

„Ladislavovi Kamenickému pri absencii akýchkoľvek zásadných možných a pre sociálnych demokratov prístupných opatrení (zachovanie sociálneho štandardu, dotácie energií, 13. dôchodok, prídavky, dávky, výsluhové dôchodky, počty zamestnancov v štátnej správe) zostáva jediné zásadné, hodnotou veľké a dokonca ratingovkou posvätené riešenie. Zníženie príspevku do II. piliera zo 4 % na 2 % v roku 2026, prípadne totálne zníženie o 2 %, následne o 1 % a potom aj o to posledné 1 % v rokoch 2026-2028. Toto prinesie za každé 1 % rovných 400 miliónov eur v roku 2026 a neskôr vďaka rastu poplatok pol miliardy ročne. Na rok 2026 si napíšme ročne 600 miliónov, na rok 2027 1 miliardu a na rok 2028 1,25 miliardy eur. To máme napoly skonsolidované,“ uviedli analytici.

Otvorenie druhého piliera prinesie miliardu

Otvorenie druhého piliera podľa nich pri správnej vládnej rétorike a pri preháňaní toho, ako porastú štátne dôchodky prinesie hneď v roku 2026 zhruba miliardu, ak nie dve a potom pokvapká po miliarde aj v rokoch 2027 a 2028.

„Ak by to spravili šikovne a otvorili by ho už v tomto roku (aspoň pre niektoré skupiny), tak príde pol miliarda už v roku 2025,“ podotkli analytici. Sociálna poisťovňa by po zásahoch do druhého dôchodkového piliera za roky 2025 až 2027 dostala asi 4 miliardy eur, možno až 5 miliárd a následne stále vyššie sumy.

„Ratingovka, EÚ a nakoniec aj Ladislav Kamenický majú cieľ sa dostať na deficit 3,7% HDP v roku 2027. To je potreba ušetriť kumulatívne v 2025 až 2027 za 3 roky oproti 5,3 % HDP deficitu v 2024 spolu menej ako 4 % HDP. Zo sumy 140 miliárd ročného HDP je to 5 až 6 miliárd kumulatívne. Druhý pilier to v pohode dodá a ešte aj zostane,“ myslia si analytici z Dáta bez pátosu. Plánované zrušenie druhého dôchodkového piliera podporujú podľa analytikov aj dávne nedávne výroky súčasného premiéra Roberta Fica.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Druhý pilier stratil na hodnote

„Ešte môže a aj zneužije v komunikácii to, že II. pilier stratil na hodnote tento rok 2 miliardy eur napriek pokračujúcim príspevkom z riadnych odvodov. Na ministerstve financií toto všetko vedia a aktívne s tým pracujú. Odporúčame otvorenie piliera po ukľudnení sa akciových trhov a korekcii cien akcií smerom hore, aby bol efekt otvorenia aspoň vyšší v euro-hodnotách,“ konštatovali analytici.

Report ratingovej agentúry k zmene výhľadu na „negatívny“ z neutrálneho je podľa nich v podstate plná dobrých správ, ako to vie Slovensko dať aj v budúcnosti a dokonca aj v tej za horizontom konca tejto vlády.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ratingovky nehodnotia stav krajiny

„Ratingová agentúra v tabuľkovej časti používa podľa analytikov prevažne lineárne vzorce, kde „cash flow“ parametre: úrok z čistého dlhu voči príjmom štátu ide úplne do hajzlu (prepáčte ten jazyk), ale existujú krajiny aj s horšími parametrami. Sedí, existujú, a nie jedna. Problém Slovenska sú klesajúce zahraničné investície, odliv výnosov z tých investícií, ktoré sem už prišli a upadajúca schopnosť z vybraných daní a odvodov (mínus platené úroky) financovať čokoľvek, čo nefunguje, rozpadá sa, treba opraviť, treba postaviť,“ zdôraznili analytici. Ratingovky nehodnotia stav krajiny, ale len a len jej schopnosť splácať budúce výdavky, upozornili.

„Dokonca je v správe veta, že, 13 dôchodok vláda odfinancovala znížením príspevkov do II. súkromného dôchodkového piliera v prospech piliera prvého. Analytikom z ratingovky asi ušlo, že to zníženie príspevkov prinieslo asi 360 miliónov eur, ale 13. dôchodok stál 900 miliónov eur. Takže na dve tretiny 13. dôchodku sa skladáme daňou z finančných transakcií. Maličkosť,“ uzavreli analytici.