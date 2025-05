Tomáš chce novelou odstrániť diskrimináciu matiek, zvýši im dôchodky za výchovu detí - VIDEO

Minister práce Erik Tomáš predstavil chystanú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má odstrániť dlhodobú diskrimináciu matiek senioriek, ktoré kvôli výchove detí na materskej alebo rodičovskej dovolenke dostávajú nižšie dôchodky.

„Je to dlhodobý problém od roku 2004. Zmena bude platiť aj pre nových dôchodcov, teda aj do budúcna. V Ústave je napísané, že výchova dieťaťa by nemala mať dopad na výšku dôchodkov. A toto ustanovenie je však potrebné naplniť,“ uviedol minister Tomáš.

Dôchodky sa prepočítajú a zvýšia

Doteraz sa za matky počas starostlivosti o dieťa odvádzali dôchodkové odvody z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy, čo viedlo k nižším dôchodkom.

„Preto po novom, čo sa týka novely zákona o sociálnom poistení, budeme postupovať tak, že si vezmeme zárobky týchto senioriek a seniorov, ktorí sa starajú o deti pred obdobím materskej a rodičovskej a po období starostlivosti o dieťa, spojíme ich, spriemerujeme a Sociálna poisťovňa bude akceptovať odvody z tejto priemernej sumy aj za obdobie starostlivosti o dieťa. Jednoducho, na tie matky seniorky alebo otcov seniorov, ktorí sa starali o deti, sa štát bude pozerať tak, ako keby v tom období riadne pracovali. A takto bude akceptovať aj dôchodkové odvody. Pozitívnou správou tak je, že sa dôchodky prepočítajú a zvýšia,“ vysvetlil minister.

Ročne by si mohli prilepšiť aj o 200 eur

Aby sa predišlo špekulatívnym konaniam, bude potrebné preukázať aj určitý počet reálne odpracovaných rokov. Opatrenie by sa podľa odhadov malo pozitívne dotknúť približne 500-tisíc dôchodcov, väčšinou dôchodkýň.

Ročne by si mohli podľa odhadov prilepšiť o 180 až 200 eur. A čím viac detí majú, tým tá suma ročná bude vyššia. A pri tých nových dôchodcoch, ktorí v súčasnosti odchádzajú do dôchodku, je priemerná suma zhruba 300 eur, resp. podľa toho, koľko detí vychovali. Účinnosť zákona by mala byť od budúceho roka.