Poisťovňa Youplus zastavuje predaj poistiek. Čo to znamená pre klientov?

Poisťovňa Youplus prekvapivo stopla predaj nových poistiek. Spoločnosť o tom informovala svojich obchodných partnerov s tým, že krok začne platiť od pondelka 13. októbra. Ako pre portál Finsider potvrdil generálny riaditeľ pre Českú a Slovenskú republiku Ľubor Vrlák, ide o opatrenie, ktorého cieľom je stabilizovať finančnú situáciu spoločnosti. Dôvodom je postupné znižovanie ukazovateľa solventnosti. Teda miery, ktorá hovorí o tom, ako dobre je poisťovňa pripravená zvládnuť prípadné finančné problémy.
Podľa listu, ktorý podpísal predseda správnej rady poisťovne Stephan Ommerborn, dosiahla kapitálová primeranosť spoločnosti za rok 2024 úroveň 116 percent. Aj keď táto hodnota prekračuje zákonom vyžadované minimum 100 percent, podľa interných pravidiel Youplus ide o číslo pod hranicou tolerovateľného rizika, ktoré si firma stanovila na 130 percent. „Aj napriek tomu, že plníme zákonné limity, naša interná hranica bezpečia je vyššie. Preto sme sa rozhodli prijať opatrenia na zníženie rizika,“ uviedol Ommerborn v liste.
Investorov nepresvedčili
Spoločnosť sa podľa neho snažila získať nový kapitál od investorov, no neúspešne. Súčasní akcionári sa do navyšovania kapitálu zapojiť nechceli a rokovania s externými investormi nepriniesli výsledok. V dôsledku toho klesol ukazovateľ kapitálovej primeranosti na konci druhého štvrťroka 2025 na 113 percent. To bol signál, že poisťovňa musí konať skôr, než sa dostane pod zákonom stanovenú hranicu.
Youplus preto dočasne pozastaví nielen podpisovanie nových poistných zmlúv, ale aj akékoľvek zmeny, ktoré by rozširovali poistnú ochranu v už existujúcich zmluvách. Výnimkou bude len znižovanie poistných súm. Zmena sa dotkne viacerých krajín. Okrem Slovenska aj Česka, Nórska a Nemecka. „Toto opatrenie je súčasťou balíka de-risking, teda stratégie znižovania rizika. Cieľom je ochrániť existujúcich klientov a zachovať stabilitu portfólia,“ píše sa v liste určenom obchodným partnerom.
Plnenie záväzkov
Podľa Ľubora Vrláka však klienti nemajú dôvod na obavy. „Pre súčasných klientov sa nič nemení. Poisťovňa bude aj naďalej plniť všetky záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,“ zdôraznil. Dodal, že rovnaký záväzok platí aj voči sprostredkovateľom a partnerom.
Rozhodnutie Youplusu prichádza v čase, keď trh s poisťovníctvom čelí zvýšenej pozornosti regulátorov. V minulosti totiž podobné problémy so solventnosťou riešila aj poisťovňa Novis, ktorej Národná banka Slovenska v roku 2023 odobrala licenciu pre nedostatok kapitálu. Novis sa voči rozhodnutiu odvolal a spor s NBS ešte nie je uzavretý.
V prípade Youplus však nešlo o zásah regulátora, ale o interné rozhodnutie manažmentu. Firma sa tak chce vyhnúť scenáru, ktorý by mohol viesť k obmedzeniam či strate licencie. Keďže uzatváranie nových zmlúv je kapitálovo náročné, ich pozastavenie by malo pomôcť zvýšiť solventnosť a posilniť stabilitu poisťovne do budúcnosti.
O spoločnosti
Firma Youplus je životná poisťovňa, ktorá na slovenskom trhu funguje ako pobočka poisťovne z iného členského štátu, a to od roku 2021. Jej hlavné sídlo je v Lichtenštajnskom kniežatstve pod názvom Youplus Assurance AG. Je posilnená švajčiarskym kapitálom a partnerstvom s Hannover Re, jednou z najväčších svetových zaisťovní. Produkty Youplus sú na Slovensku distribuované výhradne prostredníctvom maklérskych a sprostredkovateľských sietí, pretože spoločnosť neprevádzkuje vlastnú pobočkovú sieť.