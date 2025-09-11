Podnikatelia nedostávajú protihodnotu, obchodná komora varuje pred gréckym scenárom

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zareagovala na tretí konsolidačný balík vlády, ktorý má priniesť úspory vo výške 2,7 miliardy eur. Komora oceňuje, že kabinet do návrhu zapracoval niektoré jej odporúčania z júla, no celkovo opatrenia hodnotí ako ďalšie zaťaženie podnikateľského sektora, ktoré sa následne negatívne premietne aj do životnej úrovne obyvateľov.
„Podnikanie na Slovensku, rovnako ako pri predchádzajúcich opatreniach, nedostáva za zhoršenie podmienok prakticky žiadnu protihodnotu,“ uviedla SOPK. Podľa nej to zhoršuje konkurencieschopnosť domácich firiem a prehlbuje nerovnováhu v porovnaní so zahraničnými trhmi.
Prehliadané problémy
Komora upozorňuje, že návrh obchádza dlhodobo existujúce problémy, napríklad dopady predčasných dôchodkov, ktoré výrazne zaťažili verejné financie aj podnikateľské prostredie. Hoci vláda deklaruje snahu šetriť na výdavkovej strane štátu, opatrenia sú podľa SOPK len všeobecne popísané, ťažko kontrolovateľné a v praxi ťažko realizovateľné. „Podľa doterajších skúseností s úsporami v tejto oblasti sú avizované kroky len ťažko splniteľné,“ upozorňuje komora.
Z pohľadu SOPK by konsolidačné opatrenia nemali sledovať len fiškálny cieľ v podobe nižšieho deficitu, ale aj stimulovať rast ekonomiky prostredníctvom lepších podmienok pre podnikanie. Medzi kľúčové oblasti, ktoré by si podľa komory vyžadovali pozornosť, patrí zníženie daňového a odvodového zaťaženia, odbúranie administratívnych bariér, flexibilnejšie podmienky pri zamestnávaní či pomoc pri vysokých cenách energií.
Hrozba gréckej cesty
„Rast je možný len na základe pozitívnej motivácie podnikania,“ zdôrazňuje SOPK. Ak sa podľa nej nepodarí zatraktívniť prácu v súkromnom sektore aj pre mladých ľudí, Slovensko riskuje vývoj podobný gréckemu scenáru.
Komora zároveň kritizuje absenciu odbornej diskusie o opatreniach. Rovnako ako pri predchádzajúcich balíkoch, nebola podľa nej posúdená rovnováha medzi znížením hospodárskeho rastu a očakávaným zlepšením stavu verejných financií. V oblasti výberu daní považuje postoj vlády za príliš slabý, keďže práve dôraznejší postup pri výbere DPH by mohol priniesť významné dodatočné príjmy.