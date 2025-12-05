Pandémia stále dopadá na biznis, konsolidácia ho dorazila. November priniesol bolestivý počet krachov

Vlna firemných krachov, ktorá sa v posledných mesiacoch niesla v duchu rastúcej ekonomickej neistoty, v novembri mierne spomalila. Podľa údajov CRIF – Slovak Credit Bureau sa do konkurzu dostalo 25 subjektov, čo predstavuje pokles o 13,8 % oproti októbru. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však nastala len nepatrná zmena, keďže v novembri 2024 to bolo 26 bankrotov. Z aktuálnych prípadov išlo o 23 spoločností s ručením obmedzeným, jednu akciovku a jedného živnostníka.
Štát prichádza o značné peniaze
Aj keď novembrové čísla neprekonali negatívne rekordy, záväzky skrachovaných firiem voči štátu zostávajú vysoké. Hlavná analytička CRIF Jana Marková upozorňuje, že štát prichádza v čase konsolidácie o značné peniaze.
„Rekordy z pohľadu výšky záväzkov voči štátu síce v novembri nepadli, ale takmer 6,5 milióna eur, ktoré firmy na daniach a odvodoch súhrnne dlžia, by sa štátu určite zišli,“ konštatuje analytička. Tradične najväčšiu časť tejto sumy evidujú daňové úrady, ktorým chýba viac ako 5,9 milióna eur. Sociálna poisťovňa neeviduje 418-tisíc eur a Všeobecná zdravotná poisťovňa takmer 100-tisíc.
Slovensko má za sebou len tretinu konsolidácie. Národná banka varuje, že dlh môže opäť narásť
Najväčším dlžníkom sa stala prešovská spoločnosť MVR s.r.o., veľkoobchodník s obilninami a agrokomoditami, ktorá štátu dlží vyše 4,1 milióna eur. Firma už v minulosti čelila podozreniam z daňových podvodov a patrí k subjektom, ktoré padli po nástupe pandémie.
Druhé najvyššie dlhy má bratislavská FA.T CREATIVE s.r.o. so záväzkami takmer 613-tisíc eur, hoci ešte v roku 2020 vykazovala tržby presahujúce 2,6 milióna eur. Trojku uzatvára SD & ND Slovakia s.r.o. z Trnavského kraja, ktorá podnikala v nákladnej doprave a po rokoch poklesu aktivít zanechala štátu dlh vo výške 544-tisíc eur.
Skrachovali malé firmy
Geograficky najviac konkurzov evidoval Bratislavský kraj so šiestimi prípadmi, nasledovaný Žilinským krajom so štyrmi. Krachujúce firmy mali prevažne malú veľkosť. Šesť z nich zamestnávalo jediného pracovníka, ďalších deväť malo najviac desať zamestnancov. Najčastejšie išlo o podniky z maloobchodu a veľkoobchodu, administratívnych služieb či hotelierstva a gastronómie.
Z dát CRIF vyplýva, že sedem konkurzných konaní bolo zastavených pre nedostatok majetku a 24 ďalších bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. To poukazuje na to, že časť firiem z trhu odchádza bez toho, aby zanechala reálne uspokojiteľný majetok pre veriteľov.
Slováci míňajú viac, sporí sa menej. Rast vkladov sa podľa Národnej banky spomalil na polovicu
Reštrukturalizácia sa v novembri dotkla dvoch subjektov. Jednej firmy zo Žilinského a jednej z Nitrianskeho kraja. Výraznejším prípadom je spoločnosť SCHETELIG CE s.r.o. so sídlom vo Vlčanoch, známa v oblasti dovozu a veľkodistribúcie záhradníckeho sortimentu.
Firma zamestnávala približne dvadsať ľudí a v minulom roku dosiahla tržby takmer 3,4 milióna eur, zatiaľ čo v predpandemickom roku 2020 prekračovali 6 miliónov. Ide o slovenskú dcéru fínskej rodinnej firmy Schetelig s takmer storočnou tradíciou, ktorá pôsobí aj v Maďarsku a Česku.
Slovensko míňa dych na trhu práce, rok 2026 môže podľa analytikov priniesť ďalšie ochladenie
November tak ukazuje mierne spomalenie bankrotovej vlny, no zároveň potvrdzuje pokračujúce finančné problémy malých a stredných podnikateľov. Výpadky príjmov štátu v čase konsolidácie len podčiarkujú rozsah problémov, ktoré sa v podnikovej sfére kumulovali v posledných rokoch. Teda od pandemických dôsledkov, cez vysokú infláciu až po nárast odvodových a daňových povinností. Trend naznačuje, že aj keď sa situácia postupne stabilizuje, návrat podnikovej sféry do predkrízovej kondície bude ešte trvať.