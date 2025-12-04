Slovensko má za sebou len tretinu konsolidácie. Národná banka varuje, že dlh môže opäť narásť

Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2026 až 2028 naznačuje, že Slovensko má za sebou približne tretinu ozdravnej cesty svojich verejných financií. Ako ďalej vo svojej analýze uvádza Národná banka Slovenska (NBS), deficit by sa mal v budúcom roku znížiť na 4,1 % HDP, čo je síce najväčšie plánované zlepšenie v rámci eurozóny, no Slovensko bude napriek tomu patriť medzi krajiny s najvyššími schodkami v Európskej únii.
Konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur vláda stavia najmä na zvýšení daní a odvodov a na viacerých výdavkových úsporách. Ušetriť sa má aj na mzdových nákladoch, no najmä prostredníctvom pomalšieho rastu platov, nie reálnym znižovaním počtu zamestnancov vo verejnej správe, ktorých je historicky najviac a ich počet naďalej rastie.
Dlh môže prekročiť aj 90 percent
Verejný dlh zostane počas celého rozpočtového obdobia vysoko nad hranicou 60 % HDP a jeho stabilizácia bude len zdanlivá. Vláda totiž plánuje vo veľkej miere čerpať hotovostné rezervy. Čistý dlh bude naďalej rásť a po roku 2028 sa pri súčasnom nastavení politík očakáva jeho smerovanie až k 70 % HDP. Bez ďalších zmien by v horizonte desiatich rokov dlh mohol prekročiť dokonca 90 % HDP.
Napriek tomu, že vláda plánuje silnú konsolidáciu, jej štruktúra bude podľa analýzy centrálnej banky brzdiť ekonomiku viac ako predchádzajúce balíčky. Najmä preto, že sa opiera predovšetkým o zvyšovanie odvodov a zdanenia práce, čo má výraznejší negatívny dosah na rast.
Konsolidácia spomalí ekonomiku na 12 rokov, nastane strata tisícov pracovných miest aj vytlačenie nízkopríjmových SZČO
Národná banka Slovenska odhaduje, že konsolidačný balík ukrojí z rastu ekonomiky v roku 2026 približne 0,8 percentuálneho bodu. Opatrenia navyše nie sú sprevádzané výraznými kompenzáciami, ako to bolo v minulých rokoch, keď vlády zvyšovali výdavky na energopomoc či mzdy.
Prílev európsky zdrojov
Hoci deficit má do roku 2028 klesať až na úroveň 2,8 % HDP, dosiahnutie tejto trajektórie bude možné len za cenu dodatočných opatrení, ktoré dnes nie sú špecifikované. V roku 2027 bude potrebné prijať zmeny v objeme 1,5 % HDP a v roku 2028 až 1,8 % HDP. Bez nich by deficit opäť vyskočil nad 5 %, čo je z historického pohľadu mimoriadne vysoký objem potrebnej dodatočnej konsolidácie.
Ďalšou slabinou rozpočtu je podľa národnej banky neefektívna štruktúra verejnej správy. Mzdové výdavky tvoria takmer štvrtinu všetkých výdavkov štátu a za poslednú dekádu pribudlo vo verejnej správe viac ako 36-tisíc zamestnancov.
Konsolidácia stavaná na zmrazovaní platov je podľa NBS krátkodobá a menej účinná ako systematické znižovanie počtu pracovníkov, ktoré sa však dlhodobo nedarí presadzovať. Priestor na úspory preto zostáva využitý iba povrchne. Rozpočet počíta aj s výrazným prílevom európskych zdrojov. Rok 2026 bude posledný, keď môže Slovensko naplno využiť financie z plánu obnovy, ktorý však krajina čerpá pomalým tempom.
Fiškálna stratégia
Očakáva sa preto koncentrovaný záver čerpania, ktorý môže krátkodobo vylepšiť čistú finančnú pozíciu Slovenska voči EÚ a podporiť investície. Po roku 2026 príjmy z európskych zdrojov klesnú, no presunú sa na kohézne fondy, ktoré by mali v ďalších rokoch opäť nabrať dynamiku.
Dlhodobý výhľad verejných financií zostáva nepriaznivý. Slovensko bude čeliť rastúcim tlakom spôsobeným starnutím populácie, vyššími sociálnymi výdavkami a rastúcimi úrokmi z dlhu. Podľa NBS bude na stabilizáciu dlhu potrebné každoročne zlepšovať primárne saldo až k vyrovnanému hospodáreniu v horizonte desiatich rokov.
Slovensko míňa dych na trhu práce, rok 2026 môže podľa analytikov priniesť ďalšie ochladenie
Bez toho by krajina smerovala k neudržateľnej zadlženosti. Kľúčové bude, aby fiškálna stratégia nebola založená len na krátkodobých administratívnych úsporách, ale aby podporovala potenciálny rast ekonomiky. Napríklad vyššími investíciami do inovácií, digitalizácie či vzdelávania.
Národná banka preto upozorňuje, že ozdravenie verejných financií bude vyžadovať nielen nové úsporné opatrenia, ale aj zásadné zmeny v efektivite štátnej správy a schopnosti krajiny využívať európske zdroje. Bez toho nebude možné dosiahnuť dlhodobú stabilitu a obnoviť fiškálnu bezpečnosť Slovenska.