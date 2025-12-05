Slováci míňajú viac, sporí sa menej. Rast vkladov sa podľa Národnej banky spomalil na polovicu

Finančné správanie slovenských domácností sa v posledných rokoch mení v závislosti od toho, ako sa vyvíja ich schopnosť tvoriť úspory. Ako pripomína Národná banka Slovenska (NBS), objem finančných investícií domácností už dlhodobo úzko súvisí s mierou úspor, teda s rozdielom medzi disponibilnými príjmami a konečnou spotrebou.
Domácnosti tradične časť svojich úspor používajú na splácanie dlhov, predovšetkým istiny hypoték a spotrebiteľských úverov, pričom nové úvery tento efekt do istej mierny kompenzujú. Až zvyšok finančného prebytku smeruje na vytváranie aktív, najmä vo forme bankových vkladov, a v menšej miere do podielových fondov či dlhopisov.
Silnejší záujem pri investíciách
Miera úspor bola podľa NBS dlhodobo približne rovnaká ako čisté splácanie úverov a zmena objemu finančných investícií, čo platilo aj počas turbulentného obdobia rokov 2020 až 2023, keď úspory domácností výrazne kolísali. Rok 2024 priniesol zlom a po predchádzajúcom útlme sa opätovne obnovil rast vkladov.
Domácnosti začali rýchlejšie sporiť najmä vďaka zlepšeniu svojej finančnej situácie, pričom vklady rástli v priemere o 5,9 % medziročne. Tempo rastu zostalo vysoké aj v roku 2025, keď v septembri dosahovalo 5,6 %. Silnejší záujem bol viditeľný aj pri investíciách do podielových fondov, ktoré tak doplnili bankové vklady ako druhá najčastejšia forma finančného zhodnocovania úspor.
Tento obnovujúci sa apetít trval aj v prvej polovici roka 2025 a bol jedným z faktorov, ktoré zmiernili následky predchádzajúceho inflačného obdobia na rozpočty domácností. Podľa aktuálnej makroekonomickej prognózy NBS však tento trend pravdepodobne nevydrží.
Opatrnejšie a viac defenzívne správanie
Centrálna banka upozorňuje, že v nasledujúcich rokoch možno očakávať slabší tok voľných finančných prostriedkov, čo je dôsledkom kombinácie pomalšieho rastu reálnych príjmov, pretrvávajúcich vyšších životných nákladov a postupne sa zvyšujúceho daňovo-odvodového zaťaženia.
Ak domácnosti výraznejšie nezmenia spôsob, akým rozdeľujú svoje úspory medzi vklady a investície, rast vkladov sa podľa odhadov spomalí viac než o polovicu. To by znamenalo návrat na úrovne, ktoré Slovensko poznalo ešte pred pandémiou, keď bol rast bankových úspor pomalší a stabilnejší.
Vývoj úspor pritom nie je len otázkou individuálneho finančného zdravia domácností. Ovplyvňuje aj celkovú schopnosť ekonomiky absorbovať šoky, vytvárať investičné zdroje a stabilizovať spotrebu v čase, keď rast miezd spomaľuje. Súčasné dáta tak naznačujú, že najbližšie roky môžu byť z pohľadu finančného správania domácností opatrnejšie a viac defenzívne, čo bude zároveň tlmiť aj dynamiku ich investičných aktivít.