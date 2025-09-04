ČSOB pritiahne skrutky pri viacerých poplatkoch. Čo sa zmení?

ČSOB aktualizovala sadzobník poplatkov pre bežné účty. Zmeny vstúpia do platnosti od 1. novembra.
Najvýraznejší skok je pri Smart účtoch v rámci vinkulácie prostriedkov. Zriadenie, zmena aj zrušenie vrátane prípravy zmluvy zdražie zo 150 na 200 eur, čo je nárast o tretinu. Ide o službu, ktorú banky často viažu na hypotéky či poistné udalosti. Rátajte teda s vyšším jednorazovým nákladom.
Zmeny pocítia aj držitelia kariet. Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude stáť 1,5 eura namiesto jedného eura, čo je nárast o 50 %. Lacnejšie je pozrieť si zostatok v mobilnej aplikácii alebo internet bankingu, kde je to bez poplatku.
Viac zaplatia aj tí, ktorí kartou platia stávkovanie, lotérie či hazardné hry. Poplatok za spracovanie takejto transakcie stúpne z 5 na 7 eur, teda o 40 %.
Drahšie bude aj vybavenie bývania. Spracovanie úveru pri ČSOB Účelovom úvere na bývanie a pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou stúpne z 250 na 300 eur, čo znamená o pätinu viac. Pri plánovaní nákladov na hypotéku tak nezabudnite prirátať aj vyššiu vstupnú taxu.
Banka zároveň doplnila novú položku pri úveroch. Reštrukturalizácia, teda odklad splátok alebo predĺženie splatnosti, bude stáť 90 eur. To zvyšuje cenu „poistky“ pre prípad, že vám dočasne klesnú príjmy. Ak si chcete ponechať flexibilitu, môžete zvážiť budovanie hotovostnej rezervy, aby ste sa tomuto jednorazovému poplatku vyhli.
Zmena sa dotkne aj klientov s historickými balíkmi služieb. Vedenie balíka ČSOB Pohoda, ktorý sa už nepredáva, zdražie zo 6 na 7 eur mesačne, resp. z 3 na 3,5 eura pri zľavnenej verzii. Ak tento balík ešte máte, oplatí sa prepočítať, či sa vám dnes viac nehodí aktuálny balík so širšími službami alebo lacnejšia kombinácia účtu a samostatných služieb.
Pre bežných klientov z toho vyplývajú tri praktické „strážne body“:
Po prvé, vyhýbajte sa zisťovaniu zostatku v cudzích bankomatoch a presuňte tieto návyky do appky.
Po druhé, pri plánovaní hypotéky rátajte s vyšším spracovateľským poplatkom a položte poradcovi otázku, či viete poplatok znížiť v rámci kampane alebo podmienkami vernosti.
Po tretie, ak máte starší balík služieb, urobte audit používaných funkcionalít. Po zdražení môže dávať väčší zmysel migrácia na iný produkt.
A napokon, ak by ste v budúcnosti potrebovali upravovať splátkový kalendár, majte v hlave nových 90 eur za reštrukturalizáciu a radšej vopred budujte rezervu.