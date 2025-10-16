Obchodná komora hodnotí hospodársku situáciu v krajine ako jedno z najťažších období, navrhuje konkrétne opatrenia

Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na svojom októbrovom zasadnutí vyjadrilo obavy z aktuálnej hospodárskej situácie na Slovensku, ktorú označilo za jedno z najťažších období v histórii krajiny.
„Veľká časť podnikateľských subjektov stagnuje, stúpa počet bankrotov a väčšia časť firiem žije iba vďaka rezervám z predchádzajúceho obdobia,“ uvádza SOPK. Klesajú tržby na domácom aj zahraničnom trhu, pričom stagnuje aj export a saldo zahraničného obchodu za prvých šesť mesiacov je blízke nule.
Geopolitická situácia i opatrenia štátu
SOPK pripisuje príčiny zhoršenej situácie geopolitickej situácii a zle riadenej hospodárskej politike Európskej únie, zároveň však kritizuje vnútroštátne opatrenia.
„Je celý rad oblastí v hospodárskej politike štátu, ktoré má vláda SR vo vlastných rukách a ktoré môžu významne ovplyvniť konkurencieschopnosť a prosperitu podnikateľského sektora,“ konštatuje komora.
Medzi hlavné problémy radí vysoké daňovo-odvodové zaťaženie firiem, konsolidačný mix vyšších daní, vysoké ceny energií a materiálov, byrokratizáciu, zlé manažovanie európskych fondov a nedostatočnú spoluprácu medzi ministerstvami.
Zaťaženie podnikateľov a obyvateľstva
Konsolidačné opatrenia pre rok 2026 podľa SOPK zaťažujú najmä podnikateľov a obyvateľstvo, pričom vládne úspory sú len na úrovni jednej tretiny deklarovaných. Komora preto navrhuje vláde zamerať sa na prípravu reálnej hospodárskej koncepcie na maximálne tri roky, podporu konkurencieschopnosti výrobných firiem a IT sektora, najmä v oblasti umelej inteligencie.
„Vláda aj napriek zlej finančnej situácii nemôže selektívne zaťažovať najschopnejších a najúspešnejších,“ zdôrazňuje SOPK s požiadavkou zachovať súčasný stav zdanenia príjmov.
SOPK tiež upozorňuje na rastúce náklady podnikania, ktoré medziročne stúpajú o 10 percent, a na neudržateľný rast miezd, ktorý je viac ako dvojnásobný oproti rastu produktivity práce. Komora vyzýva na zlepšenie školstva s dôrazom na technické smery a odbornú prípravu personálu pre kľúčové oblasti ekonomiky.
SOPK hovorí o nedostatočnej podpore podnikania
Na úrovni Európskej únie SOPK žiada presadzovať záujmy Slovenska v oblasti energetickej bezpečnosti, odmieta sankcie ohrozujúce túto bezpečnosť a vyzýva k prehodnoteniu environmentálnych opatrení ako Green deal, emisné povolenky či zákaz spaľovacích motorov. Tiež upozorňuje na potrebu zabrániť využívaniu priekupníkov vo vládou ovládaných energetických podnikoch, čo podľa komory prispieva k vysokým cenám energií.
„SOPK oceňuje snahu vlády ozdraviť verejné financie, súčasne však nepociťuje dostatočnú podporu podnikania,“ konštatuje komora a vyzýva na väčšiu ochotu vlády komunikovať s podnikateľskou sférou. Stanovisko Predstavenstva SOPK bolo zaslané prezidentovi SR, predsedovi Národnej rady SR, predsedovi vlády SR, ministrovi financií a predsedom všetkých parlamentných strán.