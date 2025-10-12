Ak deficit každý rok rastie, aká je to konsolidácia, pýta sa Dubéci. Všetko podľa neho stojí na pracujúcich

Ak deficit verejných financií každý rok rastie, aká je to konsolidácia? Túto otázku v nedeľu položil opozičný poslanec Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR. Štátny dlh podľa Dubéciho za súčasnej vlády narástol za dva roky tak, ako za štyri roky predchádzajúcej vlády.
„Tak ja sa pýtam, aké tu máme konsolidačné úsilie?“ spýtal sa ďalej Dubéci. Celá konsolidácia podľa neho stojí na pracujúcich a zastavia sa tiež investície. „Vláda namiesto toho, aby šetrila na sebe a svojej prevádzke, tak bude šporiť na tých investíciách,“ vyhlásil Dubéci.
Michelko: Bez škrtov sa to nezaobíde
Podľa koaličného poslanca Romana Michelka (SNS) sa bude musieť ďalej škrtať a zoštíhľovať štát. „Môžme ísť francúzskou cestou, ktorá má momentálne (dlh) 115 percent HDP a byť za pekných, to znamená zadlžovať sa ďalej, nezvyšovať dane, neokresávať výdavky a potom to je cesta do pekla,“ zdôraznil Michelko. Doplnil, že koalícia bude ďalej konsolidovať a má jasný plán.
Pellegrini skritizoval opozíciu, pri konsolidácii majú populistické reči, ale riešenia im chýbajú
Podpredseda KDHDaniel Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že súčasná vláda Roberta Fica je politicky najslabšia, akú kedy viedol, preto nemôže robiť dobrú konsolidáciu. „Ak by ju chcel robiť, potreboval by politickú silu a politickú odvahu. On nemá politickú silu,“ vyhlásil Karas.
Opatrenia dopadajú najmä na ľudí a zamestnávateľov
Nikto podľa neho nepochybuje o tom, že konsolidovať treba. „Ale ide o to, ako to urobíte, a štát to robí tak, že preklápa to celé už tretím rokom na ľudí,“ povedal Karas s tým, že 73 percent opatrení aktuálneho konsolidačného balíka postihne ľudí a zamestnávateľov. „Deficit je stále rovnaký alebo rastie, investície klesajú alebo neprichádzajú, ekonomika chladne, mrzne, proste sa neroztáča,“ doplnil Karas.
Drahšia práca, menej sviatkov a nové dane. Čaká nás konsolidácia za miliardy
Koaličná poslankyňa Paula Puškárová (Hlas-SD) pripomenula, že slovenská ekonomika je otvorená ekonomika, ovplyvňuje ju vývoj v Nemecku aj na zahraničných trhoch. „Ak nám klesá ekonomika v Nemecku, klesá aj naša ekonomika,“ uviedla Puškárová.