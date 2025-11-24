Nové pravidlá DPH od roku 2026 výrazne zvýšia náklady na firemné autá, odborníci odporúčajú zvážiť operatívny lízing

Firmy, ktoré využívajú osobné autá a motocykle aj na súkromné účely, čaká od začiatku roka 2026 zásadná zmena. Nový režim paušálneho odpočtu DPH vo výške 50 % mení ekonomiku obstarávania vozidiel a pre mnohé podniky predstavuje citeľné navýšenie celkových nákladov na firemný fleet.
Prechod na nové pravidlá bude znamenať vyššiu finančnú záťaž pri kúpe vozidla do majetku, ale aj dodatočnú administratívu, keďže legislatíva prináša nové oznamovacie povinnosti či vedenie detailných elektronických záznamov. Na druhej strane, operatívny lízing môže podľa odborníkov dopady zmien výrazne zmierniť.
Rozdiely budú dramatické
Finančný riaditeľ Business Lease Slovakia Rastislav Kitta upozorňuje, že rozdiely medzi jednotlivými formami obstarávania budú od budúceho roka dramatické. „V prípade nadobudnutia vozidla do majetku môže ísť o rozdiel v porovnaní s rokom 2025 v tisíckach eur. V prípade obstarania vozidla na operatívny lízing však tento rozdiel môže byť len v stovkách eur,“ zdôrazňuje.
Podnikateľov čaká polovičný odpočet DPH na firemné auto, plný budú môcť získať len pri splnení určitých podmienok
Nová legislatíva nastavuje 50-percentný limit na odpočítanie DPH nielen pri kúpe vozidiel kategórie M1 či motocyklov L1e a L3e, ale aj pri všetkých súvisiacich nákladoch. Od servisu až po umývanie vozidiel, bez ohľadu na to, kedy boli autá obstarané alebo prenajaté. Výnimkou ostávajú len krátkodobé prenájmy do 30 dní. Obdobie účinnosti je stanovené od januára 2026 do júna 2028, čo vytvára dvojapolročné okno, počas ktorého sa podniky budú musieť prispôsobiť novým pravidlám.
Analýza Business Lease Slovakia pripravená v spolupráci s LeitnerLeitner Tax ukazuje, ako sa tieto zmeny premietnu do reálnych nákladov. Modelový príklad vozidla s cenou 30-tisíc eur, používaného na 20 % súkromných jázd, ukazuje, že pri kúpe do majetku vzrastie jeho reálna cena zo 31 380 eur v roku 2025 na 33 450 eur v roku 2026. Ide o rozdiel 2 070 eur, ku ktorému sa pridávajú aj zvýšené náklady spojené so správou vozidla, keďže sa obmedzenie vzťahuje aj na ďalšie prevádzkové položky.
Zvyšuje flexibilitu a tlmí dopady
Oveľa priaznivejšie vychádza porovnanie pri operatívnom lízingu. Ten firmám umožňuje platiť len za reálne využívanie vozidla a služby s tým spojené, nie za celé obstarávanie. Mesačná splátka vozidla v uvedenom príklade dosahuje 550 eur bez DPH, čo pri súčasnom režime znamená ročný náklad 6 903,60 eura.
Nedostatok financií predbehol zábudlivosť, slovenské rodiny meškajú s platbami najmä pre prázdnu peňaženku
Po zmene pravidiel to bude 7 359 eur, teda nárast len o 455,40 eura. Aj preto Kitta považuje operatívny lízing za nástroj, ktorý firme dokáže zmierniť negatívne dopady legislatívnej zmeny. „Pri obstaraní vozidla formou operatívneho lízingu firma kráti DPH jednak z menšej sumy, než pri kúpe vozidla, a jednak predbežne len v období od 1. januára 2026 do 30. júna 2028,“ uvádza.
Firmy čaká viac administratívy
S operatívnym lízingom sa spájajú aj ďalšie výhody, predovšetkým pri manažovaní súkromného používania vozidiel. Business Lease napríklad dokáže vďaka GPS dátam pripraviť presné rozpočítanie pomeru podnikateľských a súkromných jázd či určiť trhovú cenu prenájmu pre zamestnanca.
„Vďaka tomu možno udržať nastavenie v súlade s pravidlami DPH,“ hovorí Kitta. Zároveň vie firma zákazníkom pomôcť aj pri dokazovaní výlučne podnikateľského využívania, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje. Nové pravidlá sa taktiež netýkajú prenajímateľov, leasingových spoločností, taxislužieb, autoškôl, predvádzacích či náhradných vozidiel.
V budúcom roku bude samosprávam chýbať kvôli konsolidácii viac ako 290 miliónov eur, upozorňuje ZMOS
Najväčšie výzvy prichádzajú pre podniky, ktoré majú vozidlá v majetku a budú musieť od roku 2026 plniť nové administratívne povinnosti. Predkladať finančnej správe mesačné hlásenia a viesť podrobné elektronické záznamy o používaní vozidiel. Pre mnohé firmy tak bude rozhodovanie medzi kúpou a operatívnym lízingom oveľa zásadnejšie než doteraz, keďže rozdiel v celkových nákladoch môže byť výrazný a dlhodobo ovplyvniť ich cash-flow.
Napriek tomu, že zmena tvorí tlak najmä na podniky s väčším fleetom, prináša aj nové možnosti optimalizácie mobilitných výdavkov. Operatívny lízing tak môže byť v najbližších rokoch jedným z nástrojov na minimalizáciu negatívnych dopadov legislatívnych úprav. Najmä v čase, keď sa firemné náklady zvyšujú a firmy hľadajú spôsoby, ako si udržať finančnú flexibilitu.