Nemecký regulátor upozorňuje na prílišný optimizmus na finančných trhoch, rok 2026 môže priniesť náhle korekcie

Finančné trhy môžu v roku 2026 čeliť „náhlym korekciám“ napriek súčasným rekordným valuáciám, varoval v stredu šéf nemeckého finančného regulátora BaFin Mark Branson. Upozornil na geopolitické napätie, obchodné konflikty a neistotu okolo technologického boomu.
Dobrá nálada, neistá budúcnosť
Indexy ako Dow Jones či nemecký DAX dosiahli v posledných týždňoch historické maximá, ale BaFin spochybnil, či sa „euforické prognózy rastu a extrémne vysoké valuácie“ v oblasti umelej inteligencie naplnia aj v strednodobom horizonte. „Riziko, že finančná stabilita bude vystavená skúške, rastie,“ uviedol Branson pri predstavení výročnej správy o rizikách.
Podľa regulátora je nálada na trhoch síce „veselá“, ale situácia zostáva krehká a neistá pre vysoké zadlženie veľkých ekonomík, vojenské konflikty a obchodné vojny.
Politické tlaky
BaFin zároveň upozornil na bezprecedentný politický tlak na inštitúcie, ktorý by mohol v čase prípadnej krízy oslabiť medzinárodnú spoluprácu. Americký Federálny rezervný systém (Fed) čelí rastúcim útokom prezidentaDonalda Trumpa, ktorý sa snaží ovplyvniť jeho nezávislú menovú politiku a rozhodovanie o úrokových sadzbách.
„V takto neistom svete, ak bude pokračovať trhový optimizmus, rizikové správanie na súkromných trhoch a rast menej regulovaných nástrojov, skôr či neskôr dôjde k šoku,“ vystríhal Branson.
BaFin však zdôraznil, že situáciu nehodnotí „alarmisticky“. Stabilné úrokové sadzby podľa neho poskytujú bankám určitý manévrovací priestor, no v roku 2026 bude regulátor intenzívne sledovať úverové riziká.