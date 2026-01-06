Trhy ignorujú geopolitické napätie. Ropa v utorok rástla len mierne, akcie lámu rekordy

Ceny ropy v utorok mierne vzrástli a svetové akciové trhy dosiahli nové maximá, keď investori sledovali vývoj okolo ropného sektora vo Venezuele aj globálny ekonomický výhľad. Trh s ropou je od sobotného prekvapivého zásahu USA v Caracase, pri ktorom bol prezident Nicolás Maduro s manželkou prevezený do New Yorku, výrazne kolísavý.
Hoci Venezuela disponuje približne pätinou svetových zásob ropy, analytici upozorňujú, že rýchle zvýšenie produkcie brzdí zastaraná infraštruktúra, nízke ceny a politická neistota. Po rokoch nedostatočných investícií krajina zabezpečuje menej než jedno percento svetovej produkcie ropy.
Trhy rástli
Geopolitické napätie trhy neodradilo: viaceré burzy vstúpili do nového roka rekordmi. Soul v utorok posilnil o viac než jedno percent a prvýkrát prekonal hranicu 4 500 bodov, rast v Tokiu, Hongkongu a Šanghaji sa pohyboval okolo úrovne 1,5 percenta.
Hlavný londýnsky index FTSE 100 prelomil v prvý obchodný deň v novom roku rekordný 10-tisícový míľnik
Podobný trend bol viditeľný aj na Wall Street, kde index Dow v pondelok uzavrel na novom maxime, podporený rastom technologických gigantov ako Amazon a Meta. Londýnsky index FTSE 100 sa vyšplhal na nový rekord nad 10-tisícovou úrovňou, keďže investori počítajú s ďalším znižovaním britských úrokových sadzieb v roku 2026.
Geopolitika nestraší
„Globálne akcie budú pravdepodobne naďalej prehliadať geopolitické otrasy, pokiaľ neohrozia širšie dodávateľské reťazce alebo nesprísnia finančné podmienky, keďže geopolitika sa stala trvalou súčasťou prostredia, nie prekvapením,“ uviedla Charu Chanana, hlavná investičná strategička spoločnosti Saxo Markets.
Obchodníci čakajú na piatkové údaje z amerického trhu práce, ktoré naznačia ďalší vývoj úrokových sadzieb. Predpokladá sa, že Federálny rezervný systém (Fed) bude pokračovať v znižovaní nákladov na úvery, ale rozsah, v akom to bude robiť, zostáva nejasný.
Cena referenčnej severomorskej ropy Brent posilnila o pol percenta na 62,09 USD za barel.