Národná banka Slovenska upozorňuje na ďalšiu pochybnú spoločnosť, ponúka pôžičky s platbou vopred

Národná banka Slovenska (NBS) varuje pred spoločnosťou Rocket Kredit, ktorá na Slovensku ponúka pôžičky bez akéhokoľvek povolenia či dohľadu. Firma, ktorá tvrdí, že má sídlo vo francúzskom Nantes a pôsobí prostredníctvom webovej stránky rocket-kredit.com, podľa NBS nefiguruje v žiadnom jej registri a nezískala žiadnu licenciu na poskytovanie úverov.
Napriek tomu sa na svojom webe prezentuje ako úverová inštitúcia regulovaná Európskou centrálnou bankou a národnými bankami viacerých krajín vrátane Slovenska. Centrálna banka označila tieto tvrdenia za nepravdivé. Podľa NBS ide o subjekt bez oprávnenia poskytovať spotrebiteľské alebo iné úvery na území Slovenskej republiky. Spotrebiteľom preto odporúča maximálnu obozretnosť, najmä ak poskytovateľ žiada zaplatiť poplatok ešte pred samotným poskytnutím úveru.
NBS varuje pred aktivitami družstva ROD, cez sociálne siete šíria zavádzajúce informácie
„Ak vás niekto pri ponuke úveru žiada o úhradu poplatku vopred, zvážte, či nejde o podvod,“ upozorňuje regulátor. Problémom je aj obmedzený rozsah dohľadu, ktorý môže NBS voči takýmto subjektom vykonávať.
Klienti nelegálnych alebo neregulovaných poskytovateľov majú výrazne nižšiu úroveň ochrany ako tí, ktorí využívajú služby licencovaných finančných inštitúcií. Národná banka preto dlhodobo apeluje na verejnosť, aby si preverovala oprávnenia každého subjektu, s ktorým vstupuje do finančného vzťahu. Zoznam licencovaných spoločností je dostupný na stránke subjekty.nbs.sk, kde NBS zároveň zverejňuje aj upozornenia na rizikové úverové ponuky.