Nálada amerických spotrebiteľov sa pred voľbami zlepšila. Vyplýva to z prieskumu organizácie Conference Board. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje, totiž v októbri stúpol na 108,7 bodu zo septembrovej úrovne z 99,2. Bol to najväčší mesačný zisk od marca 2021. Analytici predpovedajú miernejšie posilnenie, a to na 99,3 bodu.

Index spotrebiteľskej dôvery meria hodnotenie súčasných ekonomických podmienok aj ich výhľad Američanov na najbližších šesť mesiacov. „Hodnotenie súčasných podmienok sa stalo pozitívne,“ povedala hlavná ekonómka Conference Boar Dana Petersonová. „Hodnotenie súčasnej dostupnosti pracovných miest po niekoľkých mesiacoch oslabenia ožili, čo môže odrážať lepšie údaje o trhu práce,“ dodala.

Americká vláda napríklad začiatkom tohto mesiaca informovala, že ekonomika USA vytvorila v septembri 254-tisíc pracovných miest, čo je oveľa viac, ako sa predpokladalo. Miera nezamestnanosti klesla na 4,1 %.