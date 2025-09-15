Skokové zvyšovanie odvodov zapríčiní zatváraním živností, varuje Ódor – VIDEO

Súčasná vládna konsolidačná politika zasahuje aj živnostníkov, ktorým sa postupne zvyšujú odvody. Argument, že jedno percento navyše nikto nepocíti, je podľa bývalého viceguvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora zavádzajúci.
Percento po percente sa to nabalí
„Percento po percente sa to nabalí. Živnostníci budú čeliť podstatnému zvýšeniu odvodovej záťaže, čo môže viesť k zatváraniu živností a k rastu práce na čierno,“ uviedol v rozhovore.
Ódor pripúšťa, že problém nízkych odvodov živnostníkov existuje, keďže viacerí si týmto spôsobom nezabezpečia ani minimálny dôchodok. Podľa neho by však riešenie nemalo byť skokové a represívne, ale sprevádzané opatreniami, ktoré podnikateľom uľahčia fungovanie.
Administratíva ako slabé miesto
„Aspoň v niečom by im mohli pomôcť – napríklad v administratíve. Veď pozrite si daňové úrady alebo portál Slovensko.sk, všetko katastrofálne funguje. My ešte nežijeme v digitálnej dobe,“ kritizuje.
Bývalý premiér upozorňuje aj na filozofiu vládnej politiky, ktorá podľa neho vníma podnikateľov viac ako zdroj peňazí než ako partnerov. „Nepáči sa mi, že na každého živnostníka sa pozerá ako na gaunera, od ktorého len berieme. A pritom oni vytvárajú pracovné miesta, prinášajú hodnotu. To, že vláda to odmieta vidieť, mi pripomína starý socializmus, kde sa všetci snažili, aby každý mal zhruba rovnako,“ dodáva. Podľa Ódora by štát mal namiesto represie voči živnostníkom hľadať spôsoby, ako ich podporiť, aby mohli fungovať transparentne a efektívne, bez zbytočných bariér a byrokracie.