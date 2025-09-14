Fico si prilepší aj počas druhého konsolidačného balíčka, jeho plat prekročí hranicu 10 800 eur mesačne

Momentálne má podľa opozičnej poslankyne premiér plat vo výške 10 570 eur.
Slovenský premiér Robert Fico sa usmieva počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne v utorok 2. septembra 2025.
Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) v budúcom roku napriek konsolidácii stúpne plat. Uviedla to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Simona Petrík (Progresívne Slovensko). Momentálne má podľa nej premiér plat vo výške 10 570 eur. Od januára 2026 mu síce klesne o 70 eur pre konsolidáciu, od apríla 2026 však na základe valorizácie bude Fico zarábať 10 830 eur.

Podľa šéfa poslaneckého klubu strany Smer SD Jána Richtera ide v prípade opozičnej poslankyne o „výpočet zo sklenenej gule“. „Pretože budúci rok sa budú platy podľa teraz platného zákona zvyšovať podľa rastu priemernej mzdy. My sme v treťom kvartáli, pred nami je ešte celý štvrtý kvartál,“ uviedol Richter.

