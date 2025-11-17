Ázijským trhom sa príliš nedarilo, bitcoin prišiel o všetky tohtoročné zisky

Ázijské trhy v pondelok zápasili s nedostatkom impulzu, keďže sa zvyšovali obavy, že americký Federálny rezervný systém (Fed) v decembri nezníži úrokové sadzby, a zároveň pretrvávali obavy z bubliny v technologickom sektore, ktorá negatívne ovplyvňuje náladu investorov.
Opatrná atmosféra sa prejavila aj v kryptomenovom sektore, kde bitcoin„vymazal“ všetky svoje tohtoročné zisky, a to len niečo vyše mesiaca po dosiahnutí rekordného maxima. Krátko dokonca klesol pod hranicu 93 714 USD, na ktorej zakončil uplynulý kalendárny rok.
Akcie sa trápia pre americké úrokové sadzby a obavy z bubliny v technologickom sektore
Hongkong, Šanghaj, Sydney a Singapur klesli, hoci Soul, Manila a Tchaj-pej si polepšili. Tokio tiež kleslo, keďže čísla ukázali, že japonská ekonomika sa za tri mesiace do septembra zmenšila o 0,4 percenta.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,9 % na 63,82 USD za barel.