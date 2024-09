Ministerstvo práce podáva ruku samosprávam aj rodičom zdravotne znevýhodnených detí (video)

Rezort práce pomôže samosprávam so zabezpečením odľačujúcej služby pre rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

Na tlačovej konferencií to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že rezort práce spúšťa projekt na podporu odľahčenia týchto opatrovateľov.

Doteraz odľahčovacia služba nefungovala dobre, zo všetkých 8-tisíc opatrovateľov, ktorí sa starali o zdravotne znevýhodnené deti, ju využilo 150 z nich.

Ide o pilotný projekt

Podľa ministra dôvodmi nedostatočného využívania bolo, že samosprávy nemali peniaze, aby odľahčovaciu službu financovali, rovnako rodičia nemali dosť prostriedkov na úhradu takýchto služieb, a taktiež rodičia – opatrovatelia nemali dostatok informácií o tejto možnosti.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podáva ruku samosprávam, ale aj rodičom týchto zdravotne znevýhodnených detí. Tento projekt bude fungovať oddnes do 31. decembra 2024, teda štyri mesiace. Ide o pilotný projekt a bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Potom bude plynulo pokračovať ako projekt financovaný z eurofondov,“ uviedol Erik Tomáš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Do konca roka takmer 280-tisíc eur

Podľa jeho slov rezort prispeje na odľahčovaciu službu vo výške ekonomických nákladov. Celkový objem peňazí projektu počas tohto roka bude vo výške takmer 280 tisíc eur. Od januára ako projekt podporovaný Európskou úniou budú výdavky predstavovať skoro 5 miliónov eur, minister zdôraznil, že to bude závisieť aj od nárokov rodičov.

„Na našej internetovej stránke bude dnes zverejnené oznámenie, v ktorom budú jasne vytýčené podmienky. Žiadosť viete podať v 9. mesiaci, bude to platiť do januára 2025. Naši poskytovatelia si túto žiadosť vedia podať na 46 úradoch osobne, poštou alebo elektronicky. Žiadosť bude musieť mať tri prílohy, a to zmluvu o poskytovaní, doklad o preukázaní úhrady a potvrdenie poskytovateľa o výpočte úhrady. Ostatné veci moji kolegovia na úradoch práce dovysvetlia našim žiadateľom,“ doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Ormandy.

O odľahčovaciu službu môžu požiadať rodičia, ktorí sa starajú o svoje zdravotne znevýhodnené dieťa, ktoré je vo veku od 6 do 18 rokov. Opatrovateľ požiada obec o odľahčovaciu službu, ktorej úlohou je jej naplnenie. Po využití rodič, požiada o preplatenie výdavkov na úrade práce.

Novela prináša zmeny pre opatrovateľov

V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona o sociálnych službách, ktorá prináša niekoľko zmien pre opatrovateľov. Ministerstvo práce navrhuje o 100 percent zvýšiť príspevok pre opatrovateľov znevýhodnených detí na sumu 200 eur. Novela zároveň nanovo nastavuje systém odľahčovacej služby, ktorý aktuálne nefunguje.

V súčasnosti si rodič môže odľahčovaciu službu čerpať v rozsahu 30 dní za rok. V prípade, že za jeden deň vyčerpá len 2 alebo 3 hodiny, počíta sa mu to ako celý deň. Po novom, ak chce rodič svoje dieťa umiestniť do pobytového zariadenia, môže tak spraviť 30 dní v rámci roka, v prípade ambulantnej alebo terénnej služby bude mať dostupných 360 hodín ročne.

V tomto prípade si rodič môže čerpať z časového fondu, koľko hodín počas dňa bude potrebovať. Zároveň rezort práce zvyšuje aj počet hodín terénnej opatrovateľskej služby, pri ktorých opatrovateľ nepríde o svoj opatrovateľský príspevok, z 8 na 40 hodín mesačne.

Minister Tomáš dodal, že všetky tieto riešenia budú len dočasné, od roku 2026 musí podľa jeho slov začať platiť reforma financovania sociálnych služieb, ktorá sa v súčasnosti pripravuje odborníkmi v sociálnom sektore.