Index daňovej spoľahlivosti prináša rozšírené benefity pre spoľahlivých podnikateľov

Finančná správa od januára 2026 aktualizuje Index daňovej spoľahlivosti (IDS), ktorý hodnotí, ako zodpovedne podnikatelia plnia svoje daňové povinnosti. Cieľom zmien je presnejšie rozlišovať medzi drobnými administratívnymi chybami a vážnymi porušeniami, zosúladiť hodnotenie s aktuálnym legislatívnym rámcom a zvýšiť benefity pre vysoko spoľahlivé a spoľahlivé subjekty.
Efektívna daňová sadzba
Ako informoval hovorca Finančnej správy SRDaniel Kováč, úpravy sa týkajú viacerých kritérií, vrátane nedoplatkov na daniach z finančných transakcií a sladených nápojov zavedených konsolidačným balíkom, nového vzoru daňového priznania k DPH a algoritmu hodnotenia nepodania priznania po výzve správcu dane. Zmeny sa prvýkrát premietnu do oznámení, ktoré daňové úrady zašlú do 31. januára 2026.
Okruh nehodnotených subjektov sa rozširuje o firmy s neukončenou súdnou žalobou voči rozhodnutiu správcu dane v rámci vybraných kritérií. Zmenou prešla aj efektívna daňová sadzba – do jej výpočtu sa po novom započítavajú odpočty na výskum, vývoj a investície.
„Tieto úpravy sa prvýkrát prejavia v oznámeniach o IDS, ktoré daňové úrady zašlú do 31. júla 2026 tým daňovým subjektom, u ktorých došlo k zmene IDS alebo sa stali nehodnotenými,“ uviedol Kováč.
Benefity pre spoľahlivých daňovníkov
Rozšírené sú benefity pre spoľahlivých daňovníkov. Správca dane im do 15 dní vydá potvrdenia o stave osobného účtu a ďalšie žiadané potvrdenia, zvýšila sa hranica pre vrátenie spotrebnej dane bez kontroly z 1 000 na 3 000 eur a daňový preplatok môže byť vrátený do 15 dní od jeho vzniku, ak presahuje päť eur.
IDS je proklientským nástrojom Finančnej správy, ktorý odmeňuje firmy a podnikateľov postupujúcich voči štátu férovo a transparentne, a poskytuje im menej administratívnej záťaže. Subjekty sú podľa spoľahlivosti zaraďované do kategórií vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo rizikový.