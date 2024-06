Medziročná harmonizovaná inflácia v máji vzrástla, dosiahla hodnotu 2,6 percenta

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v máji tohto roku hodnotu 2,6 %, čo bolo o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla 0,1 %. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, priemerná ročná miera HICP inflácie dosiahla v máji 6,3 %, v rovnakom období minulého roka bola 14,1 %.

Najväčší vplyv mali potraviny a nealkoholické nápoje

V piatom mesiaci harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,1 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje.

V poradí druhý a tretí najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v máji v porovnaní s cenovou úrovňou v apríli mali reštaurácie a hotely a odevy a obuv. Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol dosiahnutý v odbore doprava.

Návrat na úroveň z marca

Analytik 365.bank Tomáš Boháček v tejto súvislosti zdôraznil, že inflácia na Slovensku sa tak vrátila na úrovne z marca tohto roka, čím začala rásť po štrnástich mesiacoch kontinuálneho poklesu. Potvrdili sa tak podľa neho očakávania, že cenová hladina u nás minulý mesiac mohla dosiahnuť v tomto cykle dno.

„Očakávame, že v najbližších mesiacoch, by sa inflácia mohla ďalej mierne zvyšovať, vzhľadom na vytratenie utlmujúceho vplyvu z niektorých regulovaných cien a príspevkov (školské obedy, koncesionárske poplatky) a naopak sa budú ešte do istej miery prejavovať zvýšené spotrebné dane či administratívne poplatky,“ uviedol ďalej Boháček. V priebehu jesene by sa však ceny mohli ešte znížiť, no pokles pod aprílové úrovne analytik neočakáva.