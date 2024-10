McDonald's zápasí s baktériou E. coli, podľa analytičky môžu byť ohrozené predaje a zisky

McDonald’s sa ocitol pod drobnohľadom úradov a spotrebiteľov po tom, ako sa v jeho prevádzkach objavila nákaza baktériou E. coli. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v USA eviduje zatiaľ 49 prípadov zasiahnutia baktériou v desiatich štátoch, z ktorých desať si vyžiadalo hospitalizáciu a jedno úmrtie.

Reťazec McDonald’s stiahol hlavné ingrediencie hamburgeru Quarter Pounder z niektorých štátov a začalo vyšetrovanie pre určenie presného zdroja kontaminácie, ktorý zatiaľ nie je jednoznačne potvrdený, ale plátky cibule boli označené za „pravdepodobný zdroj“.

Zníženie návštevnosti v reštauráciách

Ako hovorí vedúca stratégií fixných príjmov Saxo Bank Charu Chanana, opatrnosť spotrebiteľov môže viesť k zníženiu návštevnosti reštaurácií McDonald’s, kým sa problém nevyrieši. Upozornila, že predaje a zisky môžu byť ohrozené, pokiaľ sa počet infekcií bude naďalej zvyšovať.

Nákaza v McDonald’s vyvoláva paralely s prípadom Chipotle z roku 2015, kde bezpečnostná kríza vážne poškodila reputáciu a predaje reťazca na dlhé roky. Rozdiel je však v tom, že McDonald’s údajne problém identifikoval u jediného dodávateľa.

Priestor pre reťazce rýchleho občerstvenia

Bezpečnosť potravín je kľúčová pre prevádzkovateľov reštaurácií, preto môže dostať pod tlak tržby, zisky a cenu akcií. „Aj keď počiatočný pokles môže prilákať niektorých investorov, môže tu byť priestor na ďalší pokles, ak sa počet prípadov bude naďalej zvyšovať,“ uviedla analytička.

Súčasná situácia môže poskytnúť priestor pre ďalšie reťazce rýchleho občerstvenia, ako sú Wendy’s, Jack in the Box či Shake Shack, aby získali zákazníkov McDonald’s. Značky pod YUM! Brands, ako sú KFC, Taco Bell a Pizza Hut, by tiež mohli zaznamenať nárast návštevnosti.

Bezpečnejšie alternatívy

Chipotle, ktorej sa podarilo zotaviť sa z vlastných potravinových problémov, môže získať zákazníkov hľadajúcich bezpečnejšie alternatívy. Problém s nebezpečnou baktériou sa však podľa vyjadrení spoločnosti netýka Slovenska.

„Chceli by sme ubezpečiť verejnosť a najmä našich zákazníkov, že táto situácia nemá žiadny vplyv na prevádzky McDonald’s na Slovensku. Ani jeden z dotknutých produktov či ingrediencií sa v našich slovenských reštauráciách nevyskytujú,“ uviedla PR manažérka spoločnosti McDonald’s na Slovensku a v Českej republike Lucia Poláčeková.