Krajské mestá sú nútené zvyšovať dane, inak nebude možné pripraviť vyrovnané rozpočty

Krajské mestá s výnimkou Trnavy a Banskej Bystrice, ktoré už zvyšovali dane v minulom roku, sú tieto dane nútené zvyšovať. Po rokovaní združenia K8 v Banskej Bystrici to uviedol primátor hosťujúceho mesta Ján Nosko s tým, že pripraviť vyrovnané rozpočty je inak pre mestá v tejto situácii nemožné.

Zvyšovanie daní

Podľa neho sú to nepopulárne opatrenia, ktoré sú ale dôsledkom prijatých legislatívnych opatrení bývalých zákonodarcov. Ako uviedol primátor Trenčína Richard Rybníček, so zložitou situáciou sa budú musieť zvyšovaním daní vysporiadať nielen krajské mestá, ale aj mnoho ďalších miest, ktoré sú členmi Únie miest Slovenska (ÚMS).

„Treba jasne povedať, že nikto z nás nemá na výber. Keby sme nezvyšovali dane, tak by sme naozaj nedokázali napĺňať služby pre obyvateľov nielen v kvalite, ale ani v kvantite. To znamená, že by sa to dotklo každodenného života občanov a to si naozaj nemôžeme dovoliť,“ popísal trenčiansky primátor a dodal, že je to dôsledok toho, že sa zákonodarcovia počas minulých rokov vykašľali na samosprávy.

„Prijali balíčky a pozvyšovali mzdy učiteľom a vo verejnej správe, ktoré sú teraz pre samosprávy katastrofické. To znamená že, pridali nám výdavky a nedali nám príjmy. To, čo dnes robíme, je to, na čo sme upozorňovali posledné tri roky,“ objasnil Rybníček.

Kumulatívna inflácia

Okrem navyšovania cien tovarov a služieb je tu podľa primátora Trenčína aj kumulatívna inflácia, ktorá za posledné štyri roky je približne 27 percent.

„Minimálne o tú infláciu a možno ešte o niečo vyššie sa tie dane zvyšovať budú. Je to však veľmi individuálne pre každé mesto a týka sa to samozrejme aj ÚMS. Samozrejme je to ešte na vážnych rokovaniach s poslaneckými zbormi, to nie je iba rozhodnutie primátora,“ povedal Rybníček s tým, že ekonomika je neúprosná a matematika je exaktná veda.

„Bude to absolútne jasné, buď budeme poskytovať služby v tej kvalite a kvantite ako ich poskytujeme teraz, ale musíme sa všetci na tom spolupodieľať, alebo pôjdeme so službami radikálne dole a ten život a kvalita života sa zásadne zhorší,“ uviedol primátor Trenčína.

Vplyv programového vyhlásenia vlády na samosprávy

Podľa banskobystrického primátora vládou schválené programové vyhlásenie vlády (PVV) obsahuje momenty, ktoré vo všetkých oblastiach môžu mať pozitívne vplyvy na samosprávy.

„Sú to naozaj veľmi všeobecné vyjadrenia, ktoré potrebujeme v ďalšom období odrokovať a zistiť konkrétne veci, ktoré sa za tým skrývajú. Našou úlohou bude po prijatí PVV uznesením parlamentu naplánovať sériu stretnutí, kde chceme tieto veci pomerne intenzívne komunikovať,“ konštatoval Nosko, ktorý spomenul aj piatkové rokovanie s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim. Hovorili s ním o tom, že je pre samosprávy dôležitá predvídateľnosť vývoja a financovania.

„Predseda parlamentu sľúbil, že budú so samosprávami intenzívne komunikovať,“ dodal Nosko, ktorého doplnil Rybníček, že toto je aj súčasťou PVV.

„Táto vláda sa aj verejne zaviazala, že nebude prijímať rozhodnutia dopredu bez samospráv tak, ako sa to robilo v minulosti,“ uzavrel trnavský primátor.

Združenie K8

Primátori sa na rokovaní dohodli, že predsedom K8 pre ďalšie polročné obdobie bude primátor Košíc Jaroslav Polaček a podpredsedom sa stane primátor Nitry Marek Hattas.

Združenie K8 obhajuje záujmy hlavného mesta SR Bratislavy a krajských miest Slovenskej republiky a ich obyvateľov. Združenie spoločnými silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.

Zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska. Členovia Združenia krajských miest K8 chcú byť partnermi i vláde SR a požadujú adekvátny priestor pri tvorbe opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom vyhnúť sa problémom pri ich implementácii, alebo neprimeraným zásahom do kompetencií samospráv.