Pellegrini naznačil, čo chce vláda robiť s druhým dôchodkovým pilierom (video)

Slovensko je už len jedna z mála krajín, ktoré majú tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Hlas-SD a súčasne šéf parlamentu Peter Pellegrini.

„Mnohé krajiny, ktoré predtým druhý pilier mali, prehodnotili spôsob udržateľnosti dôchodkového systému,“ povedal. Podľa neho to čaká aj Slovensko.

„Keď to urobili iné demokratické krajiny na západ od nás a pochopili, že tadiaľto asi dlhodobo cesta nevedie, budeme sa tým musieť zaoberať aj my,“ tvrdí.

Debata na dvoch úrovniach

Zdôraznil však, že žiadne odborné diskusie na túto tému sa ešte neuskutočnili. Debata sa pritom podľa Pellegriniho bude viesť na dvoch úrovniach. Prvou je to, na čo sa v súčasnosti môže využiť približne 13 miliárd eur dôchodkových úspor.

„Mohli by poslúžiť ako zdroj financovania pre potreby Slovenska. Nemusí sa investovať len do kadejakých fondov, mohli by investovať aj do štátnych dlhopisov, či financovania PPP projektov, kde štát garantuje zaujímavý výnos,“ naznačil. O tomto sa podľa neho bude diskutovať v najbližších mesiacoch.

Zrušenie druhého piliera nie je možné

Predseda strany Hlas-SD však upozornil na to, že zrušenie druhého piliera nie je možné, keďže jeho existencia je zakotvená ústavným zákonom.

„Skôr sa bude hovoriť o parametroch, detailoch a bude sa hľadať nejaký širší politický konsenzus, ako upraviť dôchodkový systém,“ dodal Pellegrini k druhej úrovni debaty o druhom pilieri.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje prehodnotiť efektívnosť všetkých troch pilierov dôchodkového systému, čím sa má posilniť jeho dlhodobá udržateľnosť a maximalizovať úžitok pre poistencov. Zreálniť plánuje dôchodkový vek so zohľadnením zdravotnej kondície a schopnosti ľudí pracovať. Sociálne poistenie podľa vlády férovo pokryje všetkých pracujúcich bez ohľadu na formu ich práce.