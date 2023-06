Vysoká inflácia je väčším strašiakom. Kažimír povedal, čo musí NBS urobiť, aby ľudia netrpeli oveľa viac a dlhšie

Pri pohľade na očakávaný vývoj inflácie v eurozóne, ale aj na Slovensku, v najbližších dvoch rokoch nič iné ako pokračovanie sprísňovania nastavenia menovej politiky neprichádza do úvahy.

Ďalšie zvýšenie v júli

„Júnovým zvýšením o 25 bázických bodov sa nič nekončí. Minimálne v júli bude potrebné doručiť ďalšie rovnaké zvýšenie, aby sme sa posunuli viac do reštriktívneho prostredia,“ povedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Centrálni bankári si zároveň uvedomujú negatívny vplyv rastúcich úrokov na domácnosti a firmy. To, za koľko si vedia požičať a či sa vôbec dostanú k úveru v banke.

Treba robiť, čo je potrebné

„Vysoká inflácia je však oveľa väčším strašiakom a ak neurobíme všetko, čo je potrebné, ľudia a ekonomika budú trpieť oveľa viac a oveľa dlhšie,“ zdôvodňuje zvyšovanie sadzieb Kažimír.

V septembri by už mohli mať ucelenejší pohľad a analýzu o kumulatívnom účinku opatrení na infláciu a ekonomiku.

„Riziko, že sme ešte neurobili dosť, je naďalej väčšie než to, že by sme to prepálili,“ doplnil Kažimír.