Kamenického ministerstvo zverejnilo prognózu vývoja slovenskej ekonomiky, zohľadňuje už aj negatívny vplyv ciel z USA

Ministerstvo financií SR zverejnilo najnovšiu makroekonomickú prognózu, ktorá predpovedá vývoj slovenskej ekonomiky do roku 2027. Podľa ministerstva by mal rast HDP v tomto roku dosiahnuť 1,3 %, čo je pokles o 0,6 percentuálneho bodu oproti februárovej prognóze.

Negatívne vplyvy ciel z USA

Nový odhad už zohľadňuje negatívne vplyvy zavedenia ciel zo strany USA a oslabenie investičnej aktivity v dôsledku globálnej neistoty. Rast slovenskej ekonomiky by mal byť vyšší ako v eurozóne, pričom Nemecko podľa Európskej komisie čaká ďalší rok stagnácie.

Rok 2025 bude podľa ministerstva poznačený slabším zahraničným dopytom, čo sa prejaví v spomalení exportov a nižšej investičnej aktivite firiem. Zamestnanosť by mala mierne klesnúť o 0,2 %.

Pozitívne impulzy by mali priniesť investície z plánu obnovy, ktoré zmiernia negatívne vplyvy externého prostredia. Rezort financií očakáva, že reálne príjmy obyvateľov budú naďalej rásť, pričom nominálne mzdy by mali v roku 2025 stúpnuť o 5 %. Inflácia by sa mala udržať na priemernej úrovni 3,9 %.

Rast daňových príjmov

V rokoch 2026 a 2027 by sa mala ekonomická situácia postupne zlepšovať, pričom rast HDP v roku 2026 by mal dosiahnuť 1,6 %. K pozitívnemu vývoju prispeje podľa ministerstva aj začiatok exportu automobilky Volvo a pokračujúce investície z plánu obnovy. Prognóza však upozorňuje na riziká spojené s vývojom v medzinárodnom obchode, geopolitickou situáciou a rastúcim protekcionizmom, najmä zo strany USA.

Rezort financií predpokladá v roku 2025 medziročný rast daňových príjmov o 8,1 %, pričom polovicu rastu zabezpečí konsolidácia verejných financií. Slabší výkon ekonomiky bude v ďalších rokoch tlmiť rast daňových príjmov. Odhadované príjmy a výdavky v roku 2026 sa oproti februáru znižujú o 623 mil. eur pre zhoršenie makroekonomického vývoja.

Výnos z novej spotrebnej dane zo sladených nápojov bol navýšený na 89 mil. eur. Na výdavkovej strane sa očakáva spomalenie rastu najmä v dôsledku poklesu dôchodcovskej inflácie a nižšieho počtu novopriznaných dôchodkov. Výdavky na nemocenské dávky klesajú vplyvom zlepšenej kontroly oprávnenosti ich poberania.