Investičná stratégia FEREO (video)

V minulom videu sme sa rozprávali o tom, do akých akcií sa oplatí investovať v čase krízy. My však ale vieme, že pri investovaní je extrémne dôležité diverzifikovať. To znamená, že naše investičné portfólio by malo byť rozložené do viacerých tried aktív. Je veľa rôznych investičných stratégií a tu si predstavíme jednu konkrétnu, ktorá sa nazýva FEREO. A čo táto stratégia vlastne predstavuje?

Poďme si to rozobrať:

F v názve tejto stratégie predstavuje Fixed Income alebo fixný výnos. Ako už z názvu vyplýva jedná sa o aktíva, ktoré majú vopred garantovaný úrok a teda hneď vieme, koľko zarobíme. Patria sem napríklad štátne alebo korporátne dlhopisy, termínované vklady, sporiace účty alebo iné bankové depozitné produkty.

Tu si musíme uvedomiť, že tieto výnosy nebudú nejaké veľmi vysoké a v praxi budeme radi, ak nimi porazíme aspoň infláciu. Na druhej strane sú extrémne likvidné a teda máme kedykoľvek k dispozícií hotovosť. A tá sa vždy môže zísť, pretože nikdy nevieme čo sa stane.

Ďalej tu máme E, teda Equities alebo akcie. Patria sem samotné akcie konkrétnych spoločností, ale aj rôzne akciové indexy alebo podielové fondy. O akciách vieme, že dlhodobo zarábajú najviac, napr. taký Index S&P 500 robí investorom dlhodobo okolo 10 percent resp. seme po odčítaní priemernej inflácie a to je len tento jeden index. Zároveň je to zložka portfólia, ktorá by mala byť zainvestovaná naozaj na dlhodobý horizont aby sme využili zložený úrok a je to teda vhodné napríklad ako sporenie na dôchodok.

Pokračujeme ďalej RE – Real Estate alebo nehnuteľnosti. Sem patria samotné nehnuteľnosti, či už určené na bývanie alebo pre firmy, alebo napríklad aj také realitné podielové fondy. Výhoda tejto zložky portfólia tkvie v tom, že z nej vieme mať 2 príjmy a to príjem z prenájmu a ďalší výnos vyplýva z toho, že cena nehnuteľností stále rastie a zarábame teda na rozdiely v cene nákupu a v cene predaja. Mínusom môže byť to, že obvykle potrebujeme veľký kapitál alebo si musíme zobrať hypotekárny úver ak už ale nejakým spôsobom tie peniaze na nákup máme sú nehnuteľnosti výborné pre udržanie hodnoty naše investície.

A ako posledné tu máme O – Opportunities alebo príležitosti na trhu. Tu máme priestor si trochu zašpekulovať a zainvestovať aj do aktív, ktoré síce môžu byť rizikovejšie, no zároveň nám môžu priniesť aj veľký výnos. Môžeme sem zaradiť napríklad kryptomeny alebo investovanie do forexu treba si ale uvedomiť, že hlavne tu sa môže stať, že o našu investíciu prídeme a odporúča sa vložiť do nich max. 10 percent z nášho portfólia.

Investovanie s takto široko rozloženým portfóliom nám poskytuje kľudný spánok pretože vieme, že nech sa bude situácia na trhu vyvíjať hocijako je veľmi nepravdepodobné, že by sme prišli o všetky naše peniaze. Takže investujte a ak nechcete prísť o žiadne informácie zo sveta financií a investovania sledujte portál SITA financie.