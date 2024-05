Finančná správa chce do zastaralých IT systémov vraziť ďalších 15 miliónov eur. Práve predražené nákupy IT sú podstatou kauzy Mýtnik

Rezervu 15 miliónov eur ešte z čias predošlého vedenia che Finančná správa SR použiť na rozvoj starých IT systémov s odôvodnením, že sú v kritickom stave a hrozí, že daniari nebudú schopní vyberať spotrebné dane. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu s tým, že s predmetnou argumentáciou nesúhlasí predošlé vedenie FS ani odborníci zo združenia Slovensko.Digital.

Nadácia zároveň pripomína, že predražené nákupy IT, ktoré často ani poriadne nefungovali, sú podstatou mediálne známej kauzy Mýtnik, ktorú prejednáva Špecializovaný trestný súd.

Priame rokovacie konanie

„Nový šéf daniarov Jozef Kiss upozornil na kritický stav IT. Podľa neho hrozí, že Slovensko pre to nebude vedieť efektívne vyberať dane, napríklad spotrebné, a príde o 800-miliónov eur. Odvrátiť to chce pokračovaním v predošlých zákazkách a pre časovú tieseň chce FS využiť aj menej transparentné verejné obstarávanie. Takzvané priame rokovacie konanie,“ uviedla nadácia.

Ako ďalej informovala, predošlý manažment daniarov pod vedením Jiřího Žežulku s takouto argumentáciou nesúhlasí a tvrdí, že v IT upratali za tri roky predražené a zlé zákazky.

„Vysporiadali aj vlastnícke práva k polovici z 30 kľúčových systémov. Sami s priškrtenými systémami nemali niekoľko rokov vážnejší problém pri výbere daní, aj tých spotrebných,“ uvádza nadácia.

Problémové IT z čias Mýtnika

Príkladom je podľa Zastavme korupciu prípad firmy Allexis z kauzy Mýtnik. Pred príchodom Žežulku FS platila firme za viacero systémov zhruba 500-tisíc eur mesačne. Počas jeho pôsobenia túto sumu znížili o 400-tisíc eur, čím ročne ušetrili len s touto firmou približne päť miliónov eur.

„Zároveň sa predošlému vedeniu FS aj vďaka efektívnemu využívaniu IT systémov a analytiky podarilo celkovo dostať podiel daňových únikov na historicky najnižšie úrovne,“ dodala nadácia.