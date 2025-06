Rastie dôvera v úspešný boj proti inflácii, Kažimír však upozorňuje na blížiaci sa koniec znižovania sadzieb

Minulotýždňové zníženie základných úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) predstavuje podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra významný míľnik v menovej politike eurozóny.

„Znížili sme sadzby do neutrálneho pásma, no zároveň sme tým neohrozili našu schopnosť reagovať a zasiahnuť, ak by sa inflácia opäť rozbehla,“ uviedol Kažimír.

Boj proti inflácii

Guvernér NBS konštatuje, že rastie dôvera v úspešný boj proti inflácii. „Dnes sa dá s istotou povedať, že rastie dôvera v to, že vyhrávame boj proti inflácii,“ poznamenal Kažimír. Zároveň však upozorňuje, že cyklus znižovania sadzieb sa blíži ku koncu.

„Sme takmer pri konci cyklu znižovania základných úrokových sadzieb, ak už nie úplne na jeho konci,“ konštatuje Kažimír. Budúce rozhodnutia ECB budú podľa neho závisieť výlučne od ekonomického vývoja a jeho hodnotenia.

Pokrok v cenovej stabilite

Kažimír ocenil pokrok v nastoľovaní cenovej stability, keď „poľavuje tempo rastu cien aj tých tovarov a služieb, pri ktorých sme to potrebovali vidieť“. Upozornil však na pretrvávajúce riziká a neistotu.

„Naďalej čelíme významnej neistote a naša cesta sa preto nekončí. Aj naďalej vidím jasné riziká, že bude ekonomický rast v eurozóne slabší. Zároveň pretrváva neistota ohľadom budúceho vývoja cien,“ uviedol Kažimír. Guvernér NBS zdôraznil, že menová politika musí zostať flexibilná a agilná.

Vývoj slovenskej ekonomiky

„Nikto sa nebude, a ani by sa nemal, vopred zaväzovať ku konkrétnym rozhodnutiam v budúcnosti,“ hovorí Kažimír. Informácie o vývoji ekonomiky, ktoré prídu v lete, podľa neho nasmerujú ďalšie kroky ECB.

„Úrovne, na ktorých sa úrokové sadzby aktuálne nachádzajú, dostatočne podporujú rast ekonomiky a zabraňujú jeho nežiadúcemu spomaleniu. Popri tom sú primerane ‚prísne‘ vzhľadom na pretrvávajúce inflačné riziká. To, čo je najpodstatnejšie, poskytujú nám potrebnú flexibilitu konať, ak by si to situácia vyžiadala. Flexibilita je koniec-koncov najlepšou ochranou cenovej stability,“ uzavrel Kažimír.