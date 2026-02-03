Finančná správa odhalila daňové úniky za takmer 19 miliónov eur, úspešnosť kontrol dosiahla rekord

Za posledné tri mesiace vlaňajška vykonala finančná správa viac ako dvetisíc daňových kontrol a tisíce ďalších preverení priamo v teréne. Výsledkom boli daňové nálezy za viac ako 18,7 milióna eur, ktoré by inak štátu unikli.
Kontrola pokladníc
Popri kontrolách finančná správa zrušila z úradnej moci vyše 1 200 registrácií k DPH a zamerala sa aj na kontrolu evidencie tržieb. Pri kontrolách pokladníc zistila porušenie zákona v každom treťom prípade. Za tieto porušenia uložila pokuty za viac ako 838-tisíc eur.
Kontroly neboli podľa finančnej správy náhodné. Zameriavali sa najmä na oblasti, kde je vyššie riziko porušovania zákona. Išlo napríklad o preverovanie daňových únikov, správneho používania pokladníc eKasa a dodržiavania daňových povinností. Kontrolóri pôsobili aj priamo v teréne, vrátane vianočných trhov, kde kontrolovali, či podnikatelia správne evidujú tržby.
Umelo vytvorené obchody
Jedným z najväčších prípadov bol daňový nález za viac ako 5,4 milióna eur na DPH. Kontrolóri odhalili schému, v ktorej firmy len naoko obchodovali s IT tovarom a službami. V skutočnosti išlo o umelo vytvorené obchody, ktoré mali zakryť neoprávnené uplatňovanie DPH. Firmy nevedeli preukázať, že tovar reálne vlastnili, kde ho prevzali a ani že ho použili na podnikanie.
Ďalší významný nález zaznamenali kontrolóri v Trnave na dani z príjmov právnických osôb v sume takmer 740-tisíc eur. Firma si neoprávnene uplatnila daňový odpočet na výskum a vývoj, hoci projekt bol financovaný z verejných zdrojov. Zákon pritom takéto uplatnenie odpočtu neumožňuje.
Úspešnosť kontrol
V Bratislave odhalili kontrolóri nepriznanú a nezaplatenú daň v objeme viac ako 730-tisíc eur u fyzickej osoby pri predaji obchodného podielu firmy. Daňovník nevedel preukázať svoje výdavky ani pohľadávky, ktoré si uplatnil na zníženie dane.
„Úspešnosť daňových kontrol dosiahla v roku 2025 historicky najvyšších 82 %, čo znamená, že väčšina kontrol odhalila porušenie zákona,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. Finančná správa zdôrazňuje, že sa nezameriava len na malých podnikateľov. Kontroluje všetky typy subjektov – od drobných živnostníkov až po veľké firmy.