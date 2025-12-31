Finančná správa chce zvýšiť transparentnosť predaja, pripomína povinnosti pri evidencii tržieb

Finančná správa znovu upozorňuje obchodníkov na ich povinnosť zverejniť na viditeľnom mieste informáciu o evidovaní tržieb v pokladnici a bezodkladne odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad. Tieto opatrenia majú za cieľ zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie.
Oznámenie o evidencii tržieb
Podľa zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb je predávajúci povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach podľa zákona tak, aby bolo pre zákazníka ľahko prístupné a dobre čitateľné. Oznámenie informuje, že predávajúci eviduje prijaté tržby v pokladnici a okamžite po vytlačení odovzdáva pokladničný doklad.
Povinnosť sa vzťahuje na všetkých obchodníkov prijímajúcich platby v hotovosti alebo prostredníctvom zákonom povolených elektronických platieb, bez ohľadu na typ prevádzky či spôsob úhrady. V prípade, že pokladnica nie je na pevnom mieste, napríklad v reštauráciách, trhoviskách alebo pri poskytovaní služieb mimo prevádzky, musí predávajúci zvoliť iný vhodný spôsob informovania zákazníka tak, aby sa mohol s oznámením oboznámiť včas a bez komplikácií.
Finančná správa vyzýva podnikateľov, aby si svoje povinnosti overili a dodržiavali, keďže správne plnenie týchto pravidiel chráni obchodníkov pred sankciami a zároveň posilňuje dôveru zákazníkov v korektný predaj.