Finančná správa chce zvýšiť transparentnosť predaja, pripomína povinnosti pri evidencii tržieb

Povinnosť sa vzťahuje na všetkých obchodníkov prijímajúcich platby bez ohľadu na typ prevádzky či spôsob úhrady.
Finančná správa znovu upozorňuje obchodníkov na ich povinnosť zverejniť na viditeľnom mieste informáciu o evidovaní tržieb v pokladnici a bezodkladne odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad. Tieto opatrenia majú za cieľ zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie.

Oznámenie o evidencii tržieb

Podľa zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb je predávajúci povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach podľa zákona tak, aby bolo pre zákazníka ľahko prístupné a dobre čitateľné. Oznámenie informuje, že predávajúci eviduje prijaté tržby v pokladnici a okamžite po vytlačení odovzdáva pokladničný doklad.

Povinnosť sa vzťahuje na všetkých obchodníkov prijímajúcich platby v hotovosti alebo prostredníctvom zákonom povolených elektronických platieb, bez ohľadu na typ prevádzky či spôsob úhrady. V prípade, že pokladnica nie je na pevnom mieste, napríklad v reštauráciách, trhoviskách alebo pri poskytovaní služieb mimo prevádzky, musí predávajúci zvoliť iný vhodný spôsob informovania zákazníka tak, aby sa mohol s oznámením oboznámiť včas a bez komplikácií.

Finančná správa vyzýva podnikateľov, aby si svoje povinnosti overili a dodržiavali, keďže správne plnenie týchto pravidiel chráni obchodníkov pred sankciami a zároveň posilňuje dôveru zákazníkov v korektný predaj.

