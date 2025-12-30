Podnikatelia aj živnostníci by si na konci roka mali skontrolovať účtovníctvo, môžu predísť nedoplatkom na dani

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) pripomína podnikateľom, aby pred uzavretím účtovného obdobia za rok 2025 venovali zvýšenú pozornosť kontrole svojho účtovníctva a daňových povinností. Včasná príprava môže predísť nedoplatkom na dani a chybám pri podaní daňového priznania k dani z príjmov.
Treba overiť všetky účtovné doklady
Podnikatelia by si mali overiť správnosť a úplnosť všetkých účtovných dokladov, vrátane faktúr, pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných záznamov. Aj pri spolupráci s externou účtovníckou firmou nesie zodpovednosť za riadne vedenie účtovníctva vždy podnikateľ alebo konateľ. Daňový poradca Kalmár zdôraznil, že zmluva s externým účtovníkom nevylučuje zodpovednosť podnikateľa za prípadné chyby či pokuty.
Účtovné subjekty sú zároveň povinné vykonať inventarizáciu majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov, čo je kľúčové pre správne vykázanie nákladov, odpisov a opravných položiek. Podnikatelia by mali starostlivo preveriť daňové výdavky, najmä často kontrolované položky ako pracovné cesty, náklady na auto, reprezentáciu, opravy či technické zhodnotenie majetku, aby boli v súlade so zákonom o dani z príjmov.
SKDP odporúča tiež dôkladne si skontrolovať odpisový plán a zvážiť prípadnú legálnu optimalizáciu odpisov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť základ dane. Podnikatelia musia správne zaúčtovať dotácie, príspevky a iné formy podpory, ktoré podliehajú osobitným daňovým pravidlám, aby nedošlo k nepresnostiam pri výpočte dane.
Významnou povinnosťou, najmä pre firmy obchodujúce so spriaznenými osobami, je vypracovanie dokumentácie k transferovým cenám. Jej nesplnenie môže viesť k vysokým sankciám. Podnikatelia by si zároveň mali overiť, či uhradili všetky preddavky na daň v správnej výške, aby sa vyhli nedoplatkom po podaní daňového priznania.
Upozorňujú na legislatívne zmeny
Samostatnú pozornosť by mali venovať živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby vedenie daňovej evidencie, uplatňovanie paušálnych výdavkov a oznamovacie povinnosti pri pozastavení alebo ukončení podnikania. SKDP tiež upozorňuje na legislatívne zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od 1. januára 2026 a môžu ovplyvniť daňové povinnosti v nasledujúcom období.
Daňový poradca Kalmár zdôraznil, že koniec roka je ideálnym časom na urobiť si poriadok vo financiách a pripraviť účtovníctvo, aby v novom roku mohli podnikatelia podať daňové priznanie bez stresu. Včasná kontrola účtovných a daňových povinností dokáže predísť mnohým komplikáciám.
V prípade neistoty je vhodné obrátiť sa na daňového poradcu, ktorý pomôže identifikovať riziká, navrhnúť úsporné opatrenia v súlade so zákonom a zabezpečiť správnu prípravu daňového priznania.
Slovenská komora daňových poradcov združuje daňových poradcov a udržiava vysokú úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Komora podporuje svojich členov odborným vzdelávaním, podieľa sa na legislatívnom procese a je členom Európskej daňovej konfederácie (CFE), ktorá združuje národné daňové organizácie.