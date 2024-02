Ficova vláda chce podľa SaS pripraviť ešte vyššiu daň pre bohatých a úspešných ľudí. To percento vás riadne prekvapí

Opozičná strana SaS vyzýva ministra financií Ladislava Kamenického (SMER), aby sa prestal hrať na schovávačku a prezradil, ako nám ide zvyšovať dane. Už v súčasnosti dobre zarábajúci ľudia platia reálne vyššiu daňovú sadzbu.

„Hovorí sa o tom, že vláda pripravuje novú vyššiu daňovú sadzbu na úrovni 35 % pre ľudí, ktorí zarábajú nad 100 tisíc ročne,“ uviedol v stredu na tlačovej besede poslanec SaS Marián Viskupič. SaS je podľa jeho dlhodobo a zásadne proti zvyšovaniu daní, pretože to demotivuje tvoriť hodnoty.

Vláda pohŕda úspešnými ľuďmi

„Zvýšiť daň z príjmu pre lepšie zarábajúcich ľudí je najsilnejší možný spôsob, akým môže vláda ukázať pohŕdanie úspešnými ľuďmi. Je to ako dávať im pokutu za to, že veľa pracujú,“ zdôraznil.

V súčasnosti existujú dve sadzby dane z príjmov fyzických osôb. Zamestnanec, ktorý zarobí do 47 538 eur, platí 19 %-nú daň z príjmu. Pracovník, ktorý má základ vyšší, už platí 25 %-nú daň z príjmu, zo sumy, ktorá presahuje spomínaný základ.

Úspešní ľudia podľa Viskupiča vytvárajú vysokú pridanú hodnotu pre spoločnosť, dlhodobo pracovali na sebe, na svojom vzdelaní, aby boli najlepší vo svojom odbore.

„Takéto zdanenie motivuje úspešných ľudí odísť zo systému zamestnania. Sú dostatočne šikovní na to, aby si založili živnosť, sročku či odídu do zahraničia. Len pre porovnanie v Českej republike je najvyššia sadzba dane z príjmu 23 %,“ vysvetľuje Viskupič. Ak bude naša ekonomika prichádzať o šikovných, vzdelaných, talentovaných ľudí, veľmi rýchlo sa to prejaví aj na nižšom hospodárskom raste.

Reči o konsolidácii

„Je veľmi škodlivé pre spoločnosť živiť naratív, že každý kto je bohatý, si peniaze ukradol a každý kto je chudobný, že za to nemôže. Množstvo ľudí s nízkymi príjmami sa mohlo viac snažiť, viac sa učiť. Množstvo bohatých ľudí si majetok vydrelo,“ pridal sa predseda SaS Richard Sulík. Úspešní ľudia podľa neho odídu napr. do Čiech, mimo Európy, alebo odídu zo systému, založia si sročku.

„Nepríde to z roka na rok, ale príde to. Potom sa čudujeme, keď vyženieme úspešných, že nie sme schopní dobiehať životnú úroveň EÚ,“ skonštatoval.

Na jednej strane minister financií chlácholí podľa Viskupiča finančné trhy rečami o budúcej konsolidácii vo výške 1,5 mld. eur, aby Slovensko dokázalo predať dlhopisy, aby sme dokázali financovať rastúci dlhu.

„Nechce však informovať občanov o tom, čo ich čaká. Minister financií pripravil pre tento rok konsolidačné opatrenia, pričom takmer celá konsolidácia pochádza zo zvýšenia príjmov verejných financií,“ uvádza Viskupič.

Daňovo-odvodové zaťaženie je vysoké

Táto vláda podľa neho od podnikateľov, občanov vyzbierať v tomto roku takmer 2 mld. eur navyše. Pritom už doterajšie daňovo-odvodové poplatkové zaťaženie je vysoké.

Vymenoval napríklad zvýšenie zdravotných odvodov, zníženie príspevkov do druhého piliera, zvýšenie správnych poplatkov, zvýšenie dane z dividend, či dodatočnú 30 % daň, zaradenie ďalších odvetví do osobitného odvodu či zvýšenie spotrebných daní z tabaku, či liehu. Vláda celé bremeno preniesla podľa jeho slov na podnikateľov a občanov, pričom svoje výdavky neobmedzila.

Realita je podľa Viskupiča ešte smutnejšia, vláda celý tohtoročný konsolidačný balíček dokázala minúť na nové výdavky. Všetky tieto fakty z nedávnej minulosti ho vedú k tomu, že aj ďalšie konsolidáciu plánuje minister Kamenický na úkor občanov.

„Či to bude zrušenie klesania bankovej dane alebo informácia o novej vyššej dani z príjmu lepšie zarábajúcich fyzických osôb, zvýšenie sadzieb DPH. Zase sa jedná o tú najškodlivejšiu formu konsolidácie, zvyšovanie príjmu štátu a zároveň zmenšovanie disponibilného príjmu občanov,“ zdôraznil.

Agentúra SITA požiadala Ministerstvo financií SR o reakciu.