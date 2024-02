Ministerstvo financií pripravuje návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Do pripomienkového konania by ho mali dať koncom tohto roka. Zatiaľ rezort zverejnil len predbežnú informáciu, že tak plánuje urobiť.

Zavedenie právnej regulácie

Cieľom je zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v danej oblasti. Posilniť by sa mala aj právna istota v reakcii na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie. Ten spôsobil, že niektoré inštitúty v online prostredí súčasná právna úprava v plnej miere nerieši.

Mali by sa aj vymedziť zásady, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené alebo ktoré ešte nie sú známe, a to s cieľom reagovať na neustály vývoj uvedených komunikačných prostriedkov. Upraviť by sa mali aj pravidlá v rámci odstúpenia od zmluvy, ako aj pravidlá zabezpečujúce spravodlivosť na internete pri uzatváraní zmlúv o finančných službách na diaľku.

Digitalizácia priniesla zmeny na trhu

Digitalizácia podľa rezortu financií prispela k vývoju na trhu, ktorý sa nedal predvídať, pričom tento vývoj so sebou priniesol významné zmeny na trhu s finančnými službami. Finančné služby ponúkané spotrebiteľom sa značne rozvinuli a diverzifikovali. Objavili sa nové produkty, najmä v online prostredí, a ich používanie sa naďalej vyvíja často rýchlym a nepredvídateľným spôsobom.

Absencia právnej regulácie v daných oblastiach, ako aj nejednotnosť pravidiel zabezpečujúcich úroveň ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku vedie podľa ministerstva financií k právnej neistote a k problémom pri uzavieraní zmlúv o finančných službách v rámci vnútorného trhu.