Poskytovanie spotrebiteľských úverov by sa malo zlepšiť, rezort financií pripravuje legislatívu na zlepšenie v online priestore

Poskytovanie spotrebiteľských úverov by sa malo zlepšiť. Ministerstvo financií preto pripravuje návrh zákona, do pripomienkového konania by ho mali dať koncom tohto roka. Zatiaľ rezort zverejnil len predbežnú informáciu, že tak plánuje urobiť. Ide pritom o transpozíciu eurosmernice.

Poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008 značne zmenilo pod vplyvom digitalizácie. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú podľa ministerstva financií bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov. Často o úvery žiadajú online.

Na trh prichádzajú noví účastníci, ktorí ponúkajú zmluvy o úvere v rôznych podobách. Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania. Je preto potrebné prispôsobiť sa trendom aj v rámci legislatívy.